ГК "ЭкоВоз" стала стратегическим партнером российской федерации регби

В воскресенье, 2 февраля, на сочинском стадионе "Фишт" прошел стартовый матч Чемпионата Европы по регби между командами России и Испании. Матч можно назвать историческим, ведь впервые поле знаменитого спортобъекта готовили именно для этой игры. Российские спортсмены достойно провели матч, но противники оказались сильнее — игра была закончена со счетом 12:31 в пользу испанцев.

Несмотря на это, зрители остались довольны встречей. "Ребята молодцы, — делится своими впечатлениями болельщик Вячеслав Еремин. — К сожалению, это реалии сегодняшней сложившейся ситуации в российском регби: они выжимают максимум, молодёжи практически нет, соответственно и конкуренции. Слава Богу, в руководство пришли люди, которые могут подтянуть финансы, но им стоит обратить внимание на молодёжь 15-18 лет, в этом возрасте 90% ребят уходят, нам надо их сохранить и создать социальный лифт, чтобы они остались в большом регби".

Во время игры на стадионе присутствовал генеральный директор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков. На днях, между ним и руководством Федерации регби России была достигнута договоренность о долгосрочном стратегическиом партнерстве. "Социальная политика нашей компании заточена на поддержку, в том числе спортивных направлений, — прокомментировал Волков. — в Самарской области, где мы работаем, к регби проявляют интерес. Но этот перспективный и зрелищный вид спорта пока что остается без необходимой поддержки, получению которой мы будем способствовать. Сегодняшний матч на стадионе "Фишт", на мой взгляд, очень показательный. Видно, что ребята очень стараются, что это перспективные спортсмены и они любят то, чем занимаются. Но уровень у испанской команды — другой, там поддержка и партнерская сеть явно превосходит нашу. Обязательно будем проводить встречи с руководством федерации регби и решать эти вопросы".

Стоит напомнить, что регби является одним из популярных игровых видов спорта в нашей стране. В России зарегистрированы 365 клубов и 21670 регбистов. Развитием этого направления занимаются на федеральном уровне. Так, председателем высшего Совета Федерации регби России с 2017 года является руководитель Федеральной Антимонопольной службы России Игорь Артемьев. В Самарской области куратором местной федерации является руководитель региональной ФАС Леонид Пак.