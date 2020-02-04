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Компания "Зетта" получила патент на производство электромобилей

ТОЛЬЯТТИ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Зетта" получила патент на производство электромобилей в Тольятти. Соответствующая информация опубликована на сайте Федерального института промышленной собственности.

Напомним, серийное производство первого российского электромобиля Zetta в Тольятти планировали начать в I квартале 2020 года.

Zetta — первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара — 120 км/ч.

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