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Суды Происшествия

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора Светлане Моравской

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебный процесс по уголовному делу бывшей главы Управления капитального строительства Самарской области Светланы Моравской, проходящий в суде Ленинского района под председательством судьи Анны Грицык, вышел на завершающую стадию. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Моравскую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которых области был причинен ущерб на 273 млн рублей. Причиной стал контракт на берегоукрепление Волги в районе с. Рождествено. По версии следствия, подрядчик использовал материалы более дешевые и менее качественные, чем были прописаны в контракте. А сотрудники Управления капстроительства подписали документы и оплатили выполнение работ. Следствие считает, что на тот момент Моравская знала обо всех недостатках, но приказала подчиненным подписать бумаги.

Гособвинение просило дать обвиняемой пять лет лишения свободы.

Светлана Моравская вины не признает. По ее словам, работу подрядчиков контролировали специалисты из Управления капитального строительства и ГУП "Стройконтроль".

5 февраля судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора, оглашение которого назначено на 13 февраля.

Напомним, в ноябре 2018 г. директора ООО "Строй Капитал" Дениса Зубкова за мошенничество приговорили к четырем годам колонии. Суд посчитал доказанным, что Зубков обманул минстрой и Управление капитального строительства, представив им документы о том, что использует материалы надлежащего качества, хотя это было не так.

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