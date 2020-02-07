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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре ветеран ВОВ полгода жила в квартире без газа

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Советском районе Самары 91-летняя ветеран ВОВ Анастасия Румянцева более полугода прожила в квартире без газа, сообщает реготделение ОНФ.

Фото: Самарское региональное отделение ОНФ

Газоснабжение в доме № 18"А" по ул. Балаковской отсутствует с августа 2019 года. Газовая компания отключила его после того, как коммерческая компания "Чистый воздух", прочищавшая дымоход, выписала акт об отсутствии тяги. Всего без газа остались пять квартир, в том числе и жилье Анастасии Румянцевой.

"С августа месяца газа нет. Мне вот соседи помогли, привезли водонагреватель, плитку, но это же дорого все. Я готовлю еду ночью, счетчик стоит такой, что ночью дешевле. Я везде звонила, жаловалась, а в управляющей компании мне в итоге сказали, больше не звоните и не жалуйтесь, а будете звонить, мы вообще вам ничего не будем делать", — жалуется ветеран.

Оказалось, дом 1979 года постройки изначально был возведен с нарушениями. 

"Здание в этой части имеет ненормативный чердак, высотой всего пол метра. В этом чердаке виден тот обрезок вентшахты, который в этом стояке квартир расположен, и он не доходит до перекрытий буквально 400 мм. Это серьезное нарушение, допущенное при строительстве. Но дать людям газ возможно в течение двух недель. Для этого нужно вскрыть небольшой участок кровли над вентшахтой, установить тепляк размером 3 на 6 метров, вскрыть нужный участок плиты и провести восстановительные работы", — комментирует инженер-строитель Дмитрий Волобоев.

Представители управляющей компании с экспертом не согласны, утверждают, что для восстановления газа нужно еще полгода: три месяца на разработку проекта и не менее двух месяцев на монтаж.

Активисты ОНФ направили в администрацию Самары предложение о проведении экспертного заключения, вместо проекта, чтобы ускорить восстановительные работы и дать людям газ в трехнедельный срок. 

Пока эти работы будут выполняться, департамент социальной защиты и поддержки населения Самары направит Анастасия Румянцеву поправлять здоровье в пансионат "Волжанка". 

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