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ДТП Происшествия

В больнице скончался ребенок, пострадавший в ДТП под Сызранью

СЫЗРАНЬ. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 февраля, стало известно, что пострадавшая 9 февраля при встречном столкновении двух легковушек на трассе М-5 в Сызранском районе девочка скончалась от травм в приемном покое больницы, куда ее доставили после аварии, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным областной полиции, 57-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на 903 км трассы М-5, по неизвестным пока причинам, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Skoda Octavia, под управлением 52-летнего мужчины.

В результате ДТП погибли водитель и 54-летння пассажирка автомобиля Volkswagen Passat. После аварии в больницу была доставлена восьмилетняя пассажирка той же машины. Еще в ДТП пострадали водитель и 48-летняя пассажирка автомобиля Skoda Octavia. Их госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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