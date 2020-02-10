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Власть и политика

Молодежный кадровый резерв Самарской области проводит стратегические сессии по реализации нацпроектов

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 февраля, представители активной молодежи при поддержке департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области совместно с администрацией Сергиевского района провели "Молодежную стратегическую сессию", где обсудили реализацию национальных проектов на территории муниципалитета.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

На встрече были разработаны предложения по современным формам информационного сопровождения нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. Это первое подобное мероприятие не только в регионе, но и в России.

Инициатором первой молодежной сессии стал Илья Беседин — участник проекта "Лидеры России" и молодежного кадрового резерва Самарской области. При содействии департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области организовал пилотный проект в своем муниципальном районе.

Место проведения мероприятия выбрали не случайно.  "Центр семейного чтения" в Сергиевске — один из ярких примеров реализации нацпроекта "Культура" на территории Самарской области.

Сначала участникам сессии рассказали о том, что было сделано благодаря нацпроектам в Сергиевском районе в прошлом году. Ребята узнали, что в их муниципалитете построены новые дома и дороги, реконструированы общественные пространства и дворы, обновлены учреждения культуры.
Затем участники разделились на команды и стали готовить свои предложения по привлечению людей к реализации национальных проектов.

"Сегодня наша молодежь проявила свою креативность, предложив весьма оригинальные идеи по информированию и максимальному привлечению наших граждан к реализации нацпроектов, — прокомментировал организатор сессии Илья Беседин. — Идей очень много и большинство из них самобытны и уникальны: начиная от брендирования до создания ЭКО-отрядов. Конечно, одним подобным мероприятием мы не ограничимся. Наша команда готова подключиться к этой работе на территории всей Самарской области. В подготовке сегодняшней встречи участвовали коллеги из других регионов, они также готовы помочь в работе по популяризации национальных проектов на территории губернии и России".

"Благодаря этому форуму жители Сергиевского района узнают гораздо больше о том, как в нашем муниципалитете и в губернии в целом реализуются национальные проекты. Я работал в команде, которая готовила предложения по нацпроекту "Здравоохранение". Считаю, что надо провести опрос жителей о работе наших медицинских учреждений, в ходе которого можно будет также рассказать им о том, что сделано за год, — рассказал молодой предприниматель Андрей Кузнецов. — Например, преобразилась детская поликлиника в Сергиевске и здесь внедрены стандарты "Бережливой поликлиники".

"Проводить такие сессии очень нужно, ведь в ходе обсуждения рождаются нестандартные идеи. Я уверен, лучшие из них мы сможем использовать в дальнейшей работе", — подчеркнул глава Сергиевского района Алексей Веселов.

"Сегодня мы рассказали активной молодежи нашего района о возможностях национальных проектов, о том, как они могут изменить нашу жизнь. Каждый гражданин нашей страны должен быть проинформирован об этом. Люди должны включаться в эту деятельность, предлагать идеи и пути реализации программ в каждом конкретном муниципалитете. Эта работа должна быть целенаправленной и системной", — отметили в завершение работы форума организаторы.

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