Молодежный кадровый резерв Самарской области проводит стратегические сессии по реализации нацпроектов

В пятницу, 7 февраля, представители активной молодежи при поддержке департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области совместно с администрацией Сергиевского района провели "Молодежную стратегическую сессию", где обсудили реализацию национальных проектов на территории муниципалитета.

На встрече были разработаны предложения по современным формам информационного сопровождения нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. Это первое подобное мероприятие не только в регионе, но и в России.

Инициатором первой молодежной сессии стал Илья Беседин — участник проекта "Лидеры России" и молодежного кадрового резерва Самарской области. При содействии департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области организовал пилотный проект в своем муниципальном районе.

Место проведения мероприятия выбрали не случайно. "Центр семейного чтения" в Сергиевске — один из ярких примеров реализации нацпроекта "Культура" на территории Самарской области.

Сначала участникам сессии рассказали о том, что было сделано благодаря нацпроектам в Сергиевском районе в прошлом году. Ребята узнали, что в их муниципалитете построены новые дома и дороги, реконструированы общественные пространства и дворы, обновлены учреждения культуры.

Затем участники разделились на команды и стали готовить свои предложения по привлечению людей к реализации национальных проектов.

"Сегодня наша молодежь проявила свою креативность, предложив весьма оригинальные идеи по информированию и максимальному привлечению наших граждан к реализации нацпроектов, — прокомментировал организатор сессии Илья Беседин. — Идей очень много и большинство из них самобытны и уникальны: начиная от брендирования до создания ЭКО-отрядов. Конечно, одним подобным мероприятием мы не ограничимся. Наша команда готова подключиться к этой работе на территории всей Самарской области. В подготовке сегодняшней встречи участвовали коллеги из других регионов, они также готовы помочь в работе по популяризации национальных проектов на территории губернии и России".

"Благодаря этому форуму жители Сергиевского района узнают гораздо больше о том, как в нашем муниципалитете и в губернии в целом реализуются национальные проекты. Я работал в команде, которая готовила предложения по нацпроекту "Здравоохранение". Считаю, что надо провести опрос жителей о работе наших медицинских учреждений, в ходе которого можно будет также рассказать им о том, что сделано за год, — рассказал молодой предприниматель Андрей Кузнецов. — Например, преобразилась детская поликлиника в Сергиевске и здесь внедрены стандарты "Бережливой поликлиники".

"Проводить такие сессии очень нужно, ведь в ходе обсуждения рождаются нестандартные идеи. Я уверен, лучшие из них мы сможем использовать в дальнейшей работе", — подчеркнул глава Сергиевского района Алексей Веселов.

"Сегодня мы рассказали активной молодежи нашего района о возможностях национальных проектов, о том, как они могут изменить нашу жизнь. Каждый гражданин нашей страны должен быть проинформирован об этом. Люди должны включаться в эту деятельность, предлагать идеи и пути реализации программ в каждом конкретном муниципалитете. Эта работа должна быть целенаправленной и системной", — отметили в завершение работы форума организаторы.