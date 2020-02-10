"ЭкоВоз" поблагодарили за вклад в новогоднее благоустройство Тольятти

В понедельник, 10 февраля, в мэрии Тольятти состоялось аппаратное совещание, на котором чествовали компании, участвовавшие в новогоднем украшении Автограда. В рамках мероприятия первый заместитель главы города Игорь Ладыка вручил грамоту директору по социальным вопросам ГК "ЭкоВоз" Алене Душковой. "ЭкоВоз" уже много лет помогает создавать новогоднее настроение жителям родного города, украшая знаковые места Тольятти.

"Невозможно совершить прорыва в благоустройстве и оформлении города без активного участия организаций, которые работают у нас в городе, — подчеркнул Игорь Ладыка. — И мы благодарны руководителям и коллективам предприятий за активное содействие в праздничном оформлении Тольятти. Ваше неравнодушное отношение к облику города способствует формированию комфорта и созданию праздничного настроения у жителей и гостей Автограда. Очень надеемся, что наши партнерские взаимоотношения будут развиваться и дальше".

Стоит добавить, что новогоднее украшение города — лишь часть социальных проектов "ЭкоВоза", направленных на то, чтобы сделать Тольятти более комфортным и красивым городом. Работники компании принимают активное участие в озеленении, восстановлении лесов, субботниках, в установках малых архитектурных форм в знаковых местах.

"Хочу поблагодарить каждого сотрудника ГК "ЭкоВоз" за неравнодушное отношение к социальной политике, которая является неотъемлемой частью нашей компании, — комментирует гендиректор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков. — Мы видим, с какой любовью к Тольятти трудится наша слаженная команда. Без этой любви нам бы не удалось реализовать ни один социально значимый проект. Очень приятно, что к нашему труду относятся с благодарностью. У нас много планов и новых проектов, которые, я уверен, сделают Тольятти лучше".