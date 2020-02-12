Самарцы выбрали общественные пространства, претендующие на благоустройство в 2021 году

Жители Самары определили ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования за комплексное благоустройство в 2021 г., сообщает пресс-служба мэрии города.

Предложения по отбору общественных территорий, которые должны быть в первую очередь благоустроены в 2021 г., принимались на официальном сайте департамента городского хозяйства и экологии с 30 января до 8 февраля 2020 года. На общественное обсуждение было предложено 93 территории, которые включены в муниципальную программу "Комфортная городская среда" и требуют выполнения работ по благоустройству. Всего от жителей поступило более 26 тыс. предложений. На основе собранных предложений сформирован перечень 20 общественных территорий для рейтингового интернет-голосования, которое будет проходить с 26 февраля по 1 марта 2020 года.

Перед этим во всех внутригородских районах Самары организуют общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства. Все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений. Ознакомиться с дизайн-проектами можно здесь.

Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование, на 2021 год



График проведения общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования