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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцы выбрали общественные пространства, претендующие на благоустройство в 2021 году

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары определили ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования за комплексное благоустройство в 2021 г., сообщает пресс-служба мэрии города.

Предложения по отбору общественных территорий, которые должны быть в первую очередь благоустроены в 2021 г., принимались на официальном сайте департамента городского хозяйства и экологии с 30 января до 8 февраля 2020 года. На общественное обсуждение было предложено 93 территории, которые включены в муниципальную программу "Комфортная городская среда" и требуют выполнения работ по благоустройству. Всего от жителей поступило более 26 тыс. предложений. На основе собранных предложений сформирован перечень 20 общественных территорий для рейтингового интернет-голосования, которое будет проходить с 26 февраля по 1 марта 2020 года.

Перед этим во всех внутригородских районах Самары организуют общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства. Все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений. Ознакомиться с дизайн-проектами можно здесь.

Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование, на 2021 год


График проведения общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования

Гид потребителя

Фото на сайте

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