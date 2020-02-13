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Светлану Моравскую приговорили к четырем годам колонии

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 февраля, Ленинский райсуд Самары под председательством судьи Анны Грицык вынес приговор бывшей главе Управления капитального строительства Самарской области Светлане Моравской. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Фото: Олег Новиков

Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Ей назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима, а также на три года запретили занимать определенные должности.

Напомним, Светлану Моравскую обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которых Самарской области был причинен ущерб 273 млн рублей. Причиной уголовного дела был контракт на берегоукрепление Волги в районе с. Рождествено. По версии следствия, подрядчик использовал слишком дешевые и некачественные материалы, а сотрудники Управления капстроительства подписали документы и оплатили выполнение работ. Следствие считало, что Моравская знала о недостатках, но приказала подчиненным подписать бумаги.

Представитель гособвинения сообщил, что после изучения приговора решат, обжаловать его или нет. Ранее обвинение просило для Моравской пять лет заключения.

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