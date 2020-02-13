Светлану Моравскую приговорили к четырем годам колонии

В четверг, 13 февраля, Ленинский райсуд Самары под председательством судьи Анны Грицык вынес приговор бывшей главе Управления капитального строительства Самарской области Светлане Моравской. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Ей назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима, а также на три года запретили занимать определенные должности.

Напомним, Светлану Моравскую обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которых Самарской области был причинен ущерб 273 млн рублей. Причиной уголовного дела был контракт на берегоукрепление Волги в районе с. Рождествено. По версии следствия, подрядчик использовал слишком дешевые и некачественные материалы, а сотрудники Управления капстроительства подписали документы и оплатили выполнение работ. Следствие считало, что Моравская знала о недостатках, но приказала подчиненным подписать бумаги.

Представитель гособвинения сообщил, что после изучения приговора решат, обжаловать его или нет. Ранее обвинение просило для Моравской пять лет заключения.