Охотник незаконно застрелил двух кабанов в Красноярском районе

В Красноярском районе 33-летнего мужчину задержали в связи с незаконной охотой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Около 22:00 к правоохранителям обратился старший егерь Заглядовского охотхозяйства, находящегося в районе 69 км дороги Самара — Ульяновск. По его словам, около с. Екатериновка неизвестный застрелил дикое животное.

Егерь обнаружил на снегу следы снегохода и пятна крови. Двигаясь по следу, представитель охотхозяйства обнаружил около гаража в пос. Мирный снегоход, двигатель которого еще не остыл. Кроме того, на подножке он нашел гильзу от ружья.

Полицейские задержали предполагаемого браконьера — ранее судимого жителя Самарской области. В гараже полицейские изъяли две туши кабанов, гладкоствольное ружье, принадлежащее задержанному, 15 патронов 12 калибра и одежду.

Мужчина признался в содеянном и пояснил что охотился, не имея лицензии на отстрел животного. Ущерб составил 60 тыс. рублей.

По ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота") возбуждено уголовное дело.