В регионе на законодательном уровне запретили отстрел диких собак

В Самарской области внесены изменения в закон "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов", относивший диких собак к охотничьим ресурсам. Соответствующий документ, подписанный губернатором Дмитрием Азаровым, опубликован на сайте правительства региона.

Напомним, ранее дикие собаки определялись законом как "отдельные особи собак, живущие в условиях естественной свободы в границах охотничьих угодий, полностью неподконтрольные человеку, не социализированные на него, а также использующие охотничьи угодья как естественную среду обитания в течение всего жизненного цикла". В связи с этим был разрешен их отстрел, что вызвало негативную реакцию общества.

После этого министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов внес на рассмотрение думы поправки.

Отвечая на вопросы депутатов, Ларионов отметил, что только в четырех субъектах РФ дикие собаки отнесены к объектам охоты. В регионе с принятием поправок, по его словам, диких собак будут "отлавливать, стерилизовать и возвращать в среду".