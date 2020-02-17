Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 трлн рублей

В 2019 г. объем средств под управлением Private Banking ВТБ увеличился на 16% до 2,1 трлн руб. За последние два года прирост данного показателя составил 62%. Доля ВТБ на российском рынке Private Banking в 2019 г. достигла 30%. Число клиентов за последние два года выросло в 1,5 раза и превысило 20 тыс. человек.

Private Banking сегодня формирует существенную часть срочных депозитов розничного бизнеса ВТБ с долей 44% и является драйвером продаж инвестиционных продуктов с долей 60%. 60% клиентской базы Private Banking ВТБ — мужчины, 40% — женщины. Средний возраст клиентов — 51 год.

На протяжении последних лет отмечается значительный рост интереса VIP-клиентов к инвестиционным продуктам. Их проникновение в средства под управлением Private Banking ВТБ только за последний год увеличилось с 24% до 31%. Портфель инвестпродуктов Private Banking ВТБ в 2019 г. вырос в 1,5 раза, до 656 млрд руб.

Все больше интереса клиенты проявляют к новой услуге advisory, которая предполагает финансовое консультирование, при котором клиент принимает решения по управлению средствами сам. Портфель по ней в 2019 г. вырос в 1,5 раза до 42 млрд руб. Большим спросом пользуется инвестиционный check-up: ВТБ Private Banking анализирует портфель клиента и дает рекомендации по его изменению, а также прогнозирует доходность вне зависимости от того, где находятся активы. Растет популярность инвестиционного страхования жизни, которое позволяет отчуждать активы в пользу третьих лиц, а также ЗПИФов, особенно после изменений в законодательстве, позволяющих помещать в ЗПИФ активы смешанного порядка. Также все большим спросом пользуется продуктово-сервисное предложение Private Banking ВТБ — Family Office.

"Мы постоянно мониторим и анализируем передовые тренды в мировой индустрии private banking & wealth management, лучшие практики имплементируем в наш бизнес, совершенствуем нашу продуктовую линейку, чтобы превосходить ожидания самых требовательных клиентов. Одним из сильных трендов мировой индустрии wealth management является растущий интерес частных состоятельных клиентов к инвестициям. Мы предлагаем им широкий выбор таких возможностей: стратегии доверительного управления, финансовое консультирование — advisory, персональный брокеридж, структурированные продукты с экспозицией на акции. Помимо классических инвестиционных инструментов активно работаем и с классом альтернативных инвестиций (private equity, коммерческая недвижимость и др.)", — отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ.

Основными драйверами развития в 2019 г., как отметил Д. Брейтенбихер, стали синергия с корпоративным блоком, новая модель продаж инвестиционных продуктов и тот факт, что в ВТБ сформировалась профессиональная команда, которая способна дать клиентам ВТБ Private Banking уровень инвестиционной экспертизы, ранее доступный только крупным институциональным инвесторам. Внутри группы ВТБ финансовые советники Private Banking опираются на поддержку профильных специалистов по разным направлениям: экспертов по валютному и налоговому законодательству, финансовых и отраслевых аналитиков, asset и lifestyle менеджеров, специалистов по кредитованию и проектному финансированию. Такой подход и доступ к широкой сети партнеров группы ВТБ, оказывающих услуги VIP-клиентам банка на эксклюзивных условиях, многократно повышает качество профессиональней экспертизы.