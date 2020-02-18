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Преступления Происшествия

Боец без правил из Тольятти получил семь лет колонии за разбой

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Боец без правил Рим Хазиахметов, обвинявшийся в разбое, приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Такое решение вынесла судья Центрального районного суда Тольятти Ирина Онучина.

Фото: www.youtube.com

Согласно приговору, вечером 7 декабря 2016 г. у дома по ул. Индустриальной, 12 Хазиахметов, работавший в охране, совершил с сообщниками вооруженное нападение на Магомеда Шишханова — директора ООО "МСА Строй". У потерпевшего при этом были похищены личные и служебные документы, $8,5 тыс. и 25 тыс. руб., а также планшет и ключи от автомобиля и квартиры.

На основании ходатайства потерпевшей стороны судья вынесла  постановление о проведении судебного следствия в закрытом режиме. Якобы Шишханов опасается за свою жизнь в связи с открытостью процесса для прессы. На это обстоятельство указывает защита осужденного, называя повод для "кулуарного разбирательства" надуманным с целью скрыть от общественности факт фабрикации дела в отношении невиновного.

Правоохранители же считают, что нападение на Шишханова было частью плана по дискредитации руководства одного из химпредприятий с целью его рейдерского захвата. Якобы такие сведения были получены от организаторов этой акции, находящихся под следствием и дающих признательные показания. Боец же Хазиахметов являлся простым исполнителем, которому было поручено подбросить огнестрельное оружие в машину потерпевшему.

В том же 2016 г. сотрудники УФСБ изъяли из офиса фирмы Шишханова, находящейся на территории химзавода, оружие, взрывчатку и экстремистскую литературу. Якобы нанятые рейдерами оборотни в погонах подбросили все это, чтобы обвинить Шишханова, как члена чеченской ОПГ, в пособничестве запрещенной в РФ террористической организации "Джебха ан-Нусра" и ее финансировании.

В качестве довода о лжесвидетельстве Шишханова, который опознал своего обидчика, защита приводит тот факт, что заявление в полицию было написано через 11 месяцев после преступления. Хотя это нетрудно объяснить тем, что в ходе доследственной проверки по поводу найденных экстремистской литературы и взрывчатки были задействованы сотрудники госбезопасности. В ходе общения с ними ограбленный и избитый предприниматель и сообщил о нападении. А когда у оперативников УФСБ появился подозреваемый, потерпевший Шишханов и пошел в полицию, в чью подследственность входит статья 162 УК РФ "Разбой".

Защита Хазиахметова пытается обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

В ММА Рим Хазиахметов провел 8 боев, в 4 из которых выиграл. Последний поединок с его участием прошел в мае 2017 года. 

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