В Самарской области соцвыплаты не стали снижать вслед за прожиточным минимумом

Величина прожиточного минимума в Самарской области за четвертый квартал 2019 г. в расчете на душу населения установлена в размере 10148 руб., для трудоспособных граждан - 11261 руб., для пенсионеров - 8107 руб., для детей - 9968 рублей. Соответствующее постановление правительства Самарской области опубликовано на официальном сайте кабмина.

Снижение величины прожиточного минимума имеет сезонный характер и, начиная с 2016 года, происходит ежегодно не только в Самарской области, но и во многих регионах Российской Федерации.

Важно отметить, что размер прожиточного минимума используется при назначении мер социальной поддержки гражданам. Ранее за основу принимался прожиточный минимум, установленный за предшествующий период. Например, выплаты в первом квартале рассчитывались исходя из величины прожиточного минимума, установленного по итогам четвертого квартала предыдущего года.

Однако принятое постановление предусматривает при назначении социальных выплат применение максимальной по итогам прошедшего года величины прожиточного минимума, а именно прожиточный минимум за второй квартал 2019 года. Эта норма введена для того, чтобы изменение величины прожиточного минимума не повлияло на интересы граждан, получающих меры социальной поддержки.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение правительству Самарской области разработать нормативный правовой акт, в соответствии с которым при назначении социальных выплат, которые зависят от величины прожиточного минимума, всегда будет приниматься за основу максимальное значение этой величины.

Примечательно, что на прошлой неделе депутаты губернской думы решили отправить на доработку законодательную инициативу своего коллеги Михаила Матвеева, который как раз предлагал не уменьшать размер социальных выплат, величина которых зависит от уровня прожиточного минимума, в случае уменьшения последнего.

Свое предложение Михаил Матвеев объяснял тем, что величина прожиточного минимума на душу населения за последние годы уменьшалась не раз, а вместе с ней — и социальные выплаты незащищенным категориям граждан.

Однако коллеги Михаила Матвеева по депутатскому корпусу решили отправить законопроект на доработку, отметив, что поддерживают предложенную концепцию, но изменения надо вносить в другие законы. В том числе, по мнению депутатов, поправки могут коснуться федерального законодательства.