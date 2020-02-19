Автотранспорт на газе планируют освобождать от транспортного налога по заявлению собственника

В среду, 19 февраля, депутаты Самарской губернской думы на заседании комитета по транспорту повторно рассмотрели вопрос введения льгот для организаций и физических лиц по уплате транспортного налога для владельцев автомобилей, работающих на газе.
Так, предлагается на 50% снизить транспортный налог для битопливных машин и на 100% - для тех авто, что работают исключительно на газе. Депутаты поддержали эту законодательную инициативу и рекомендовали ее к рассмотрению на заседании думы и принятию сразу в двух чтениях.
Из пояснительной записки следует, что льготы планируется предоставлять на основании заявления собственника и паспорта транспортного средства.
В документе также отмечается, что аналогичные льготы уже действуют в 23 субъектах РФ, среди которых - Санкт-Петербург и Ленинградская область, республики Татарстан, Башкортостан, Адыгея, Хакасия и Чувашия, а также Калининградская, Калужская, Владимирская, Нижегородская области.
Разработчики законопроекта утверждают: на примере этих регионов можно сделать вывод о том, что "выпадающие доходы от налоговых льгот несущественны по сравнению с объемом дорожных фондов данных регионов". Кроме того, эти льготы повлекут за собой, как убеждены инициаторы поправок, "сокращение эксплуатационных расходов и снижение выбросов автотранспортными средствами загрязняющих веществ в атмосферу".