Автотранспорт на газе планируют освобождать от транспортного налога по заявлению собственника

В среду, 19 февраля, депутаты Самарской губернской думы на заседании комитета по транспорту повторно рассмотрели вопрос введения льгот для организаций и физических лиц по уплате транспортного налога для владельцев автомобилей, работающих на газе.

Так, предлагается на 50% снизить транспортный налог для битопливных машин и на 100% - для тех авто, что работают исключительно на газе. Депутаты поддержали эту законодательную инициативу и рекомендовали ее к рассмотрению на заседании думы и принятию сразу в двух чтениях.

Из пояснительной записки следует, что льготы планируется предоставлять на основании заявления собственника и паспорта транспортного средства.

Машины на газу предлагают освободить от транспортного налога В Самарской области собственники машин, работающих на природном газе (метане), могут получить значительные льготы по транспортному налогу - от 50 до 100%. Соответствующий законопроект обсуждался в четверг, 16 января, на заседании комитета губдумы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи.

В документе также отмечается, что аналогичные льготы уже действуют в 23 субъектах РФ, среди которых - Санкт-Петербург и Ленинградская область, республики Татарстан, Башкортостан, Адыгея, Хакасия и Чувашия, а также Калининградская, Калужская, Владимирская, Нижегородская области.

Разработчики законопроекта утверждают: на примере этих регионов можно сделать вывод о том, что "выпадающие доходы от налоговых льгот несущественны по сравнению с объемом дорожных фондов данных регионов". Кроме того, эти льготы повлекут за собой, как убеждены инициаторы поправок, "сокращение эксплуатационных расходов и снижение выбросов автотранспортными средствами загрязняющих веществ в атмосферу".