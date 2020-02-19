16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Многодетные семьи смогут сами формировать льготные участки Депутаты губдумы хотят запретить продажу табака в павильонах площадью менее 10 кв. м Автотранспорт на газе планируют освобождать от транспортного налога по заявлению собственника Закон о тишине подстроили под вывоз мусора В регионе на законодательном уровне запретили отстрел диких собак

Законотворчество Власть и политика

Автотранспорт на газе планируют освобождать от транспортного налога по заявлению собственника

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 533
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 19 февраля, депутаты Самарской губернской думы на заседании комитета по транспорту повторно рассмотрели вопрос введения льгот для организаций и физических лиц по уплате транспортного налога для владельцев автомобилей, работающих на газе.

Так, предлагается на 50% снизить транспортный налог для битопливных машин и на 100% - для тех авто, что работают исключительно на газе. Депутаты поддержали эту законодательную инициативу и рекомендовали ее к рассмотрению на заседании думы и принятию сразу в двух чтениях.

Из пояснительной записки следует, что льготы планируется предоставлять на основании заявления собственника и паспорта транспортного средства.

Машины на газу предлагают освободить от транспортного налога Машины на газу предлагают освободить от транспортного налога
В Самарской области собственники машин, работающих на природном газе (метане), могут получить значительные льготы по транспортному налогу - от 50 до 100%. Соответствующий законопроект обсуждался в четверг, 16 января, на заседании комитета губдумы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи.

В документе также отмечается, что аналогичные льготы уже действуют в 23 субъектах РФ, среди которых - Санкт-Петербург и Ленинградская область, республики Татарстан, Башкортостан, Адыгея, Хакасия и Чувашия, а также Калининградская, Калужская, Владимирская, Нижегородская области.

Разработчики законопроекта утверждают: на примере этих регионов можно сделать вывод о том, что "выпадающие доходы от налоговых льгот несущественны по сравнению с объемом дорожных фондов данных регионов". Кроме того, эти льготы повлекут за собой, как убеждены инициаторы поправок, "сокращение эксплуатационных расходов и снижение выбросов автотранспортными средствами загрязняющих веществ в атмосферу".

Гид потребителя

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1