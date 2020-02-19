В Самарской области задержали иностранца с 20 кг героина

В Самарской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, организовавшей канал поставок наркотиков в Россию из стран Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

В Большечерниговском районе задержали с поличным активного участника ОПГ - гражданина одного из государств Средней Азии. У него изъяли более 20 кг героина. Наркотик он вез в тайниках в Toyota Camry. На этой машине мужчина пересек границу РФ через автомобильный пункт пропуска.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Производство и сбыт наркотиков") и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотиков").