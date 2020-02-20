Суд встал на сторону минлесхоза в споре с турбазой, занявшей берег озера

В среду, 19 февраля, Красноярский райсуд удовлетворил иск областного минлесхоза к руководителю двух ООО под одним названием "Хуторок" Ольге Кулаксыз об освобождении незаконно занятых земель лесного фонда.

Согласно решению суда, ответчику надлежит снести за свой счет все объекты, расположенные на акватории и береговой линии пруда на реке Ташла около селения Мусорка. Об этом сообщил изданию адвокат СНТ "Красное поле" Андрей Лазарев.

Напомним, по инициативе прокуратуры региональный минлесхоз взялся привести в порядок использование подведомственных земель в Ставропольском районе, где возник конфликт между дачниками и разместившимися на территории их товарищества коммерсантами. Последние заняли для развлекательных целей и часть пруда с общественным пляжем, где построили бани и купели.

Ранее руководство базы отдыха уже привлекали к административной ответственности за захват земли, но оно отделывалось за нарушения незначительными штрафами.

Решение суда в законную силу пока не вступило и, скорее всего, будет обжаловано проигравшей стороной.