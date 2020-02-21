Выбрать проекты благоустройства Самары можно будет в 40 пунктах голосования

В Самаре откроются 40 пунктов для электронного голосования за благоустройство общественных пространств для в 2021 году. Об этом сообщает администрация города.

Адреса пунктов можно посмотреть здесь.

Напомним, голосовать можно будет с 9:00 26 февраля по 17:00 1 марта, в том числе на сайте администрации города.

Горожанам предстоит определить приоритет благоустройства общественных пространств на 2021 г. в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Голосовать может любой житель Самары старше 14 лет.

Список сформировали в начале февраля по итогам общественного голосования, организованного на сайте департамента городского хозяйства и экологии. На обсуждение было вынесено 93 общественные территории. А всего от жителей поступило более 26 тыс. предложений. В ТОП попали 20 территорий во всех районах.

Ознакомиться со всеми дизайн-проектами можно на сайте администрации Самары.