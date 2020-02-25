В суд по делу Мязитова вызвали директора СОФЖИ

В суд по делу бывшего главы Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналя Мязитова вызовут действующего директора организации Сергея Кандакова. Такое решение было принято во вторник, 25 февраля, в Самарском районном суде, где состоялось очередное заседание по делу Мязитова и директора строительной компании "Евроальянс" Евгения Вагнера.

В начале заседания адвокат Вагнера просил приобщить к материалам дела ответ минстроя Самарской области от 22 августа 2019 г. на его запрос, в котором сказано, что по состоянию на текущую дату факты хищения денежных средств субсидий в связи с внебюджетным учетом отсутствуют. Ответ был подписан министром Евгением Чудаевым.

Затем суд приступил к допросу представителя потерпевшей стороны - старшего юрисконсульта СОФЖИ Дмитрия Понетайкина. Тот. сославшись на то, что он является представителем юридического лица, попросил суд огласить ранее данные показания руководителя фонда Сергея Кандакова, так как, по его мнению, там содержится более подробная информация.

"Если будут вопросы, на которые я не смогу ответить, то ответы на них нужно будет согласовывать с руководством", - пояснил он.

В итоге юрист смог дать пояснения лишь по общим вопросам. Понетайкин пояснил, что работает в СОФЖИ только с января 2018 г., а отраженные в уголовном деле события, как известно, происходили раньше.

Некоторое оживление в зале и улыбки участников сторон вызвала реплика юриста: "Уважаемый суд, может быть, проще было бы, если бы мне дали список вопросов и мы бы их согласовали".

В итоге заседание продлилось около часа, и судья решила прекратить допрос Понетайкина и вызвать на следующее заседание Сергея Кандакова.

Напомним, Мязитов обвиняется в двух эпизодах злоупотребления полномочиями и мошенничестве. По версии следствия, он причастен к покупке СОФЖИ земель бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре по завышенной стоимости, махинациям с участком Прибрежного парка в Автозаводском районе Тольятти и субсидиями на подготовку к застройке площадки в военном городке №94 в Кировском районе областной столицы. Последний эпизод также инкриминируется Евгению Вагнеру.