Коммунисты попросили приостановить работу по передаче самарской скорой помощи на аутсорс

Во время заседания Самарской губернской думы во вторник, 25 февраля, лидер фракции КПРФ Алексей Лескин выступил с предложением приостановить "эксперимент" по передаче транспортных услуг для Самарской станции скорой помощи на аутсорс, создать рабочую группу с привлечением всех думских фракций, правительства, сотрудников "Скорой помощи" и провести открытые публичные слушания по этому вопросу.

Правда, ответа на свое обращение фракция КПРФ, по сути, пока не получила. Хотя председатель думы Геннадий Котельников заметил, что вопрос действительно непростой и заявил, что, "может быть", и правда стоит создать рабочую группу для его обсуждения. При этом он добавил, что вопрос будет обсуждаться на коллегии в министерстве здравоохранения 26 февраля.

Алексей Лескин, объясняя позицию фракции, напомнил: "В 2018 году в Самарской области мы принимали с вами чемпионат мира по футболу. Все требования ФИФА мы выполнили, в том числе и по оказанию скорой медицинской помощи: мы подготовились капитально — количество штатных единиц и норматив по времени были выполнены. Что произошло за полтора года в скорой помощи Самары, история умалчивает".

В продолжение Алексей Лескин добавил, что ему неясно, зачем привлекать к обновлению автопарка самарской станции скорой помощи частное лицо, когда это можно было сделать и без него. Также он выразил недоумение в связи с тем, что столь важный вопрос — вопрос оказания медицинской помощи гражданам — решается без широкого обсуждения.

Напомним, победителем конкурса на оказание транспортных услуг для Самарской городской станции скорой медицинской помощи стало ООО "РТ-Скорая помощь". Эта компания оказалась единственным участником аукциона, цена которого 937,94 млн рублей.

Компании предстоит с 1 мая текущего год до 30 апреля 2023 года обеспечивать бригады скорой помощи 61 автомобилем с водителями, оснащенными всем необходимым для работы медиков.