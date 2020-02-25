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Законотворчество Власть и политика

Коммунисты попросили приостановить работу по передаче самарской скорой помощи на аутсорс

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время заседания Самарской губернской думы во вторник, 25 февраля, лидер фракции КПРФ Алексей Лескин выступил с предложением приостановить "эксперимент" по передаче транспортных услуг для Самарской станции скорой помощи на аутсорс, создать рабочую группу с привлечением всех думских фракций, правительства, сотрудников "Скорой помощи" и провести открытые публичные слушания по этому вопросу.

Правда, ответа на свое обращение фракция КПРФ, по сути, пока  не получила. Хотя председатель думы Геннадий Котельников заметил, что вопрос действительно непростой и заявил, что, "может быть", и правда стоит создать рабочую группу для его обсуждения. При этом он добавил, что вопрос будет обсуждаться на коллегии в министерстве здравоохранения 26 февраля.

Алексей Лескин, объясняя позицию фракции, напомнил: "В 2018 году в Самарской области мы принимали с вами чемпионат мира по футболу. Все требования ФИФА мы выполнили, в том числе и по оказанию скорой медицинской помощи: мы подготовились капитально — количество штатных единиц и норматив по времени были выполнены. Что произошло за полтора года в скорой помощи Самары, история умалчивает".

В продолжение Алексей Лескин добавил, что ему неясно, зачем привлекать к обновлению автопарка самарской станции скорой помощи частное лицо, когда это можно было сделать и без него. Также он выразил недоумение в связи с тем, что столь важный вопрос — вопрос оказания медицинской помощи гражданам — решается без широкого обсуждения.

Напомним, победителем конкурса на оказание транспортных услуг для Самарской городской станции скорой медицинской помощи стало ООО "РТ-Скорая помощь". Эта компания оказалась единственным участником аукциона, цена которого 937,94 млн рублей.

Компании предстоит с 1 мая текущего год до 30 апреля 2023 года обеспечивать бригады скорой помощи 61 автомобилем с водителями, оснащенными всем необходимым для работы медиков.

ООО "РТ-Скорая помощь", по данным ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в Москве и специализируется на "прочей" деятельности в области медицины. Владельцами общества являются Светлана Старшинова (40%), она же и руководитель, Александр Засорин (16,6%), Дмитрий Шейман (10%) и АО "НПК "Техмаш" (33,4%). Последнее на 100% принадлежит ГК "Ростех".

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