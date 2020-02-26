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Преступления Происшествия

Самарец, пытавшийся купить у полицейского адреса умерших людей для похоронного агентства, оштрафован на 200 тыс. рублей

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесен приговор 31-летнему Сергею М., признанному виновным в даче взятки должностному лицу в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

По данным надзорного ведомства, суд установил, что 24 мая 2019 г. Сергей М. предложил сотруднику дежурной части самарского отдела полиции № 1 деньги за сообщение менеджеру ООО "Похоронный дом" адресов недавно умерших людей для заключения с их родственниками договоров об оказании ритуальных услуг.

25 мая Сергей подтвердил свое намерение и полицейский в этот же день сообщил о преступном предложении сотрудникам ОРЧ Собственной безопасности ГУ МВД России по Самарской области, которые предложили ему поучаствовать в задержании предполагаемого взяткодателя.

Разоблачительное мероприятие состоялось 28 мая. Сергей М. был задержан примерно в 14:30 у дома № 63 по ул. Ново-Вокзальной после передачи полицейскому 26 тыс. руб. за три адреса умерших в Самаре людей.

В прокуратуре Промышленного района уточнили, что представ перед судом, Сергей М. полностью признал свою вину, которая подтверждалась и при допросах свидетелей, и иными материалами уголовного дела.

В итоге суд признал Сергея виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. в доход государства. Приговор еще в силу не вступил.

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