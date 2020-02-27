Две тольяттинские фирмы уличили в торговле просроченным творогом и сыром

Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области выявили нарушения при попытке двух тольяттинских компаний оформить ветеринарные сопроводительные документы на молочные продукты, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, ООО "Май" намеревалось оформить соответствующие документы в электронном виде на молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии творога (18%). В ходе проверки оказалось, что срок годности продукции, указанный в ветеринарных документах, до 25 января 2020 г., тогда как документы оформлялись 30 января 2020 года.

Также Россельхознадзором был проведен анализ электронных ветеринарных сопроводительных документов на молокосодержащий продукт полутвердый "Моцарелла Senator Classic" в количестве 6 кг, произведенный тольяттинской организацией ООО "Фрутагро-С" по технологии сыра, с заменителем молочного жира, 29 января 2020 г., тогда как срок годности на данную продукцию истек 24 января.

За выявленные нарушения в отношении юридических и должностных лиц указанных организаций возбуждены административные производства по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, деятельность уполномоченных лиц в информационных системах заблокирована. На предприятия, задействованные в реализации просроченной продукции, были направлены информационные письма о необходимости изъятия из оборота потенциально небезопасной продукции.