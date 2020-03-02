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Суды Происшествия

В регионе будут судить женщину, издевавшуюся над малолетней дочерью

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самарской области предъявлены обвинения жительнице Ставропольского района, которую подозревают в истязании собственного ребенка, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, по версии следствия, с ноября 2016 г. по июль 2018 г. подозреваемая не предоставляла двухлетней дочери нормальных условий проживания и развития, здорового питания, чистой одежды и постели, не соблюдала норм гигиены, а также не оказывала медицинской помощи и систематически применяла физическое насилие. В августе 2018 г. девочка попала в больницу, где ее навещали сотрудники волонтерских организаций. В два года и восемь месяцев ребенок весил почти в два раза меньше нормы — всего 8 кг. Бабушка, которая находилась с малышкой в больнице, не могла внятно объяснить, откуда у нее многочисленные травмы и выбитые зубы, а мать появилась на пороге учреждения лишь спустя несколько дней.

При этом у девочки был родной брат, с которыми они родились в один день с разницей в несколько минут. К мальчику в семье относились иначе, и выглядел он гораздо более ухоженным, чем его сестра, хотя лаской и заботой также не был избалован.

Брата и сестру забрали в детский дом, где они быстро начали набирать вес, научились доверять окружающим, а девочка недавно начала говорить первые слова и короткие предложения.

После того, как тяжелое состояние детей получило широкую огласку, следователи начали масштабную проверку, и недавно нерадивую мать отдали под суд. По словам волонтеров, которые продолжают следить за ситуацией, матери вменяют совершение трех преступлений — истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

"Ее допросили первой, нас в зал не пустили, зато нам "посчастливилось" услышать показания ее отца: он пытался убедить суд, что они живут с Надеждой уже 10 лет, хотя знакомы семь лет, сейчас снова сошлись и готовы забрать обоих детей, — рассказали изданию волонтеры. — Однако отец не смог припомнить, в каких больницах лежала его дочь, при каких обстоятельствах она получила травму головы и как выбила себе передние зубки. Он промямлил что-то вроде "наверное, зубы сами рассосались от соски".

Психолог, который работает сейчас с братом и сестрой в детском доме, по словам волонтеров, рассказал, что девочка сначала сильно боялась людей, не улыбалась, просьбы выполняла, но с большой осторожностью. Сейчас она сильно изменилась и стала обычным ребенком. Мама и правда навещает их с братом дважды в неделю, но женщина в настоящий момент ограничена в родительских правах.

Суд намерен допросить всех волонтеров, которые следили за судьбой этой семьи, в том числе тех людей, которые в 2017 г. первые забили тревогу. Также на заседание должны вызвать и бабушку — многие волонтеры уверены, что она тоже била малышей, но по делу она проходит свидетелем.

Люди, которые наблюдали за поведением матери в суде, говорят, что она не выглядит обеспокоенной, расстроенной или испуганной. Между тем, самая тяжкая статья из тех, что ей вменяются, — истязание малолетнего — предусматривает реальное лишение свободы на срок до трех до семи лет.

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