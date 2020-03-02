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Муниципальные районы области готовы к началу весенне-полевых работ на 95%

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил Исаклинский и Шенталинский районы.

Виктор Кудряшов посетил сельскохозяйственное предприятие "Красный ключ" в селе Большое Микушкино, где осмотрел парк сельскохозяйственной техники предприятия, который за три последние года удалось существенно обновить благодаря участию в государственной программе поддержки сельхозпроизводителей. Хозяйство успешно развивается, здесь выращивают зерновые, подсолнечник, производят мясную и молочную продукцию. Ежегодно производится 2,4 тыс. т молока и более 130 т мяса, работает цех по производству мясной продукции. В ближайших планах предприятия — получение статуса племенного животноводческого хозяйства.

Председатель правительства побывал в цехе переработки молока, который планируется открыть в марте текущего года. Здесь будут производиться различные виды твердых и полутвердых сыров, в том числе пармезан и фирменный сорт "Исаклинский".

Инвестиции в проект составили более 40 млн рублей. Приток частных инвестиций в сельскохозяйственное производство стал возможен благодаря планомерным усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона по улучшению инвестиционного климата.

Виктор Кудряшов отметил, что предприятие, получив знак "Самарское качество", сможет в ближайшей перспективе стать участником регионального проекта "Специализированный склад", направленного на повышение качества продуктов, поставляемых в учреждения социальной сферы.

"Если предприятие найдет здесь свою нишу, Правительство готово помочь, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы в проекте участвовали сельхозпроизводители из Самарской области", — отметил председатель правительства.

Рабочая поездка первого вице-губернатора продолжилась в селе Исаклы, где Виктор Кудряшов посетил пришкольный интернат, открывшийся в 2019 году после капитального ремонта и переоснащения. Ремонт здесь был проведен по личному поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Общий объем финансирования из областного и муниципального бюджетов составил 22 млн рублей.

Виктор Кудряшов побывал и в средней школе села Исаклы. В настоящее время здесь работает детский мини-технопарк "Кванториум", оснащенный 3-Dпринтером и станком лазерной резки, и центр образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" — один из 45, открывшихся в регионе в минувшем году в рамках реализации национального проекта "Образование". В центре проходят занятия по информатике, технологии, проектной деятельности, ОБЖ.

В селе Исаклы председатель правительства посетил историко-краеведческий музей "Наследие", мини-музей военной техники под открытым небом, которую приобрели и восстановили к предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. жители района. 

Затем Виктор Кудряшов побывал в помещениях нового МФЦ, отремонтированного в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Ремонт был выполнен в соответствии с требованиями единого фирменного стиля "Мои документы". В здании установлена новая мебель и оргтехника. В настоящее время здесь оказывается более 150 наименований государственных и муниципальных услуг.

Далее первый вице-губернатор посетил село Шентала, где провел видеоконференцию с главами муниципальных районов Самарской области, руководителями министерств и ведомств региона, представителями территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти. Участники видеоконференции обсудили готовность муниципальных районов области к старту весенне-полевых работ, которая, по информации министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николая Абашина, составляет 95%.

Виктор Кудряшов призвал глав муниципальных районов и сельхозпроизводителей области ускорить оформление документов, необходимых для получения мер государственной поддержки. Отдельно участники рассмотрели вопросы взаимодействия муниципальных органов исполнительной власти с Росреестром в целях улучшения инвестиционного климата.

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