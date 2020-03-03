Почти два миллиарда рублей выплатил пенсионерам в 2019 году НПФ "Сафмар"

Негосударственный пенсионный фонд "Сафмар", который входит в число крупнейших НПФ в России, отчитался о выплатах своим клиентам по итогам 2019 года — они составили около 2 млрд рублей. Сегодня клиентами фонда являются около 4 млн человек. Год назад, в марте 2019 года, НПФ объединился с фондом "Доверие".

По итогам 2019 года АО НПФ "Сафмар", входящий в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, выплатил более 1,88 млрд руб. пенсий, из которых выплаты по обязательному пенсионному страхованию составили 1,42 млрд руб., по негосударственному пенсионному обеспечению — 458,34 млн руб.

При этом численность пенсионеров когда-либо получавших выплату средств пенсионных накоплений в виде накопительной пенсии, а также единовременных и срочных выплат, составила 61 тыс. человек. 9,9 тыс. клиентов получили пенсии по программам негосударственного пенсионного обеспечения.

Большая часть единовременных выплат — 1,35 млрд руб. — произведена по обязательному пенсионному страхованию. Такой вид выплат назначается застрахованным лицам, которые не успели в полной мере принять участие в накопительной системе. К моменту выхода на пенсию они накопили незначительные суммы и получили их разово. Накопительная (пожизненная) пенсия была выплачена в размере 55,38 млн руб. Еще 9,48 млн руб. пришлось на срочные пенсионные выплаты, осуществляемые в течение определенного срока, не менее десяти лет.

Напоминаем, что в случае смерти застрахованного лица до назначения пенсии, пенсионные накопления получают его правопреемники. В прошлом году такие выплаты со стороны фонда составили 379,19 млн руб.

Негосударственному пенсионному фонду "Сафмар" доверили свое финансовое будущее около 4 млн человек.