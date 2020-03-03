16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Председатель Автозаводского районного суда Тольятти сложил полномочия Евгений Серпер открыл молодежный форум в Чапаевске В Самарской области 22 апреля пройдет голосование по поправкам в Конституцию Евгений Серпер поддержит детский клуб спортивной гимнастики Сергей Быстревский покидает пост замминистра юстиции

Федеральная власть Власть и политика

Председатель Автозаводского районного суда Тольятти сложил полномочия

ТОЛЬЯТТИ. 3 МАРТА.ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила заявление председателя Автозаводского районного суда Тольятти Бориса Николаева о прекращении полномочий.

Борис Николаев занял это кресло в 2014 году. Не исключено, что решение покинуть его связано с уголовным делом в отношении его прежнего подчиненного - бывшего судьи Ивана Ежова, которого подозревают в получении взятки.
Кроме того, в ходе заседания Квалификационной коллегии судей получили рекомендации кандидаты на должности председателей двух районных судов.
Возглавить Безенчукский районный суд могут доверить судье Жигулевского городского суда Юлии Перцевой. После отставки в 2014 г. председателя Людмилы Пирской, вакантный пост с приставкой "врио" временно занимает Ирина Каткасова.
А главой Волжского районного суда может стать судья Автозаводского районного суда Тольятти Валентина Сабанова. Ранее эту должность занимал Олег Загороднов, в июле минувшего года перешедший работать в Шестой кассационный суд. Пока обязанности председателя райсуда временно исполняет Елена Фокеева.

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5