Председатель Автозаводского районного суда Тольятти сложил полномочия

Квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила заявление председателя Автозаводского районного суда Тольятти Бориса Николаева о прекращении полномочий.

Борис Николаев занял это кресло в 2014 году. Не исключено, что решение покинуть его связано с уголовным делом в отношении его прежнего подчиненного - бывшего судьи Ивана Ежова, которого подозревают в получении взятки.

Кроме того, в ходе заседания Квалификационной коллегии судей получили рекомендации кандидаты на должности председателей двух районных судов.

Возглавить Безенчукский районный суд могут доверить судье Жигулевского городского суда Юлии Перцевой. После отставки в 2014 г. председателя Людмилы Пирской, вакантный пост с приставкой "врио" временно занимает Ирина Каткасова.

А главой Волжского районного суда может стать судья Автозаводского районного суда Тольятти Валентина Сабанова. Ранее эту должность занимал Олег Загороднов, в июле минувшего года перешедший работать в Шестой кассационный суд. Пока обязанности председателя райсуда временно исполняет Елена Фокеева.