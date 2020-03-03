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Обрушившийся в центре Самары дом признали аварийным девять лет назад

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Частично обрушившийся дом № 126 по ул. Арцыбушевской в Самаре был признан аварийным еще в 2011 году. Об этом рассказала глава Самары Елена Лапушкина.

Фото: Антон Борисенков

Напомним, около 20:00 3 марта кирпичная противопожарная стена двухэтажного деревянного дома № 126 по ул. Арцыбушевской обрушилась на соседний дом № 128, в котором находились четверо детей и две женщины. В результате одну из женщин госпитализировали в больницу им. Пирогова.

Из четверых детей, находившихся в доме № 128, двух отправили на обследование в больницу им. Середавина. Если с ними все в порядке, то завтра ребята вернутся к родственникам. Двое старших детей сейчас с родителями.

По словам Елены Лапушкиной, дом № 126 подлежал сносу. В нем было четыре квартиры: три из них в частной собственности и одна — муниципальная. Жильцам муниципальной квартиры уже предоставлено жилье в мкр Волгарь, и они собирались туда переезжать.

Владельцам остальных квартир тоже предлагали квартиры в Волгаре, но они отказались. Теперь город проводит процедуру изъятия этой недвижимости.

"Дом № 128, на который упала стена, находится в частной собственности. В ближайшее время мы будем рассматривать, что дальше делать с этим домом", — пояснила глава Самары.

По факту случившегося Ленинский межрайонный следственный отдел по Самаре СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку.

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