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Общество

В феврале в Курумоче уничтожили 440 кг фруктов и саженцы деревьев

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Россельхознадзора по Самарской области опубликовало результаты работы отдела фитосанитарного надзора на пункте пропуска в Международном аэропорту "Курумоч" в феврале 2020 года.

В период с 1 по 29 февраля на ПФКНП сотрудниками ведомства было проконтролировано 118 рейсов, досмотрено 20393 единиц багажа и 78 единиц деревянной тары. Инспекторы оформили 21 акт карантинного фитосанитарного контроля, были досмотрены и выпущены со склада цветы прибывшие из республики Армении в количестве 61090 штук и более 700 кг свежей овощной зелени.

При досмотре ручной клади и багажа у 217 авиапассажиров, прибывших из республик Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан, выявлено 443 кг фруктов, сухофруктов, орехов, специй, круп и другой подкарантинной продукции. Также был пресечен ввоз 26 штук саженцев фруктовых деревьев. Вся изъятая продукция была сожжена в утилизационной печи аэропорта под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Самарской области.

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