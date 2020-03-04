Жители могут помочь в благоустройстве региона с помощью соцсетей

Соцсети помогают решить городские проблемы: история блогера и жителя Жигулевска Андрея Урусова тому пример.

Увидев на улицах своего города горы снега, перекрывающие дорогу пешеходам и мешающие автомобилистам, он снял короткое видео и разместил его в своем аккаунте в Instagram, добавив очевидную приписку "Такие вопросы должны решаться".

Кроме того, пользователь оставил аналогичное обращение на официальной странице Самарской области в соцсети "ВКонтакте" с адресом и фотографиями. В течение пары часов получил ответ: "Ваше обращение передано в работу ответственным службам. До конца недели проблема будет устранена".

Буквально на следующий день на место уже приехала снегоуборочная техника, после чего проход и проезд были очищены. История широко разошлась по местным пабликам, и люди заметили: социальные сети сегодня — не просто средство развлечения, это доступный всем инструмент, с помощью которого мы можем повлиять на власть и сделать жизнь вокруг лучше.

Любой житель нашей области может и должен писать о текущих проблемах, за решение которых ответственны местные власти, в соцсетях. Чем активнее люди будут участвовать в благоустройстве окружающего пространства, тем чище и комфортнее оно станет.