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Общество

Жители могут помочь в благоустройстве региона с помощью соцсетей

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Соцсети помогают решить городские проблемы: история блогера и жителя Жигулевска Андрея Урусова тому пример.

Увидев на улицах своего города горы снега, перекрывающие дорогу пешеходам и мешающие автомобилистам, он снял короткое видео и разместил его в своем аккаунте в Instagram, добавив очевидную приписку "Такие вопросы должны решаться".

Кроме того, пользователь оставил аналогичное обращение на официальной странице Самарской области в соцсети "ВКонтакте" с адресом и фотографиями. В течение пары часов получил ответ: "Ваше обращение передано в работу ответственным службам. До конца недели проблема будет устранена".

Буквально на следующий день на место уже приехала снегоуборочная техника, после чего проход и проезд были очищены. История широко разошлась по местным пабликам, и люди заметили: социальные сети сегодня — не просто средство развлечения, это доступный всем инструмент, с помощью которого мы можем повлиять на власть и сделать жизнь вокруг лучше.

Любой житель нашей области может и должен писать о текущих проблемах, за решение которых ответственны местные власти, в соцсетях. Чем активнее люди будут участвовать в благоустройстве окружающего пространства, тем чище и комфортнее оно станет. 

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