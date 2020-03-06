Аналитики подсчитали, на что самарцы чаще тратят деньги в феврале и марте

Эксперты МТС Банка изучили траты самарцев перед Днем защитника Отечества и Международным женским днем и подготовили рекомендации по подаркам на любой бюджет, ориентируясь на средний чек в разных категориях. Анализ собственных данных за 2019 год и начала 2020 показал, что жители региона предпочитают дарить цветы и гаджеты.

Подарки до 1000 рублей

400 рублей. Для тех, кто следует принципу "Дорог не подарок, а внимание", подойдет вариант провести приятный вечер дома или сходить вместе в уютное кафе. Именно такой средний чек зафиксирован в феврале 2020 году в супермаркетах, местах общественного питания.

500 рублей. Бюджетные подарки можно найти в книжных и сувенирных магазинах — здесь средний чек составляет 500 рублей. Поход в кинотеатр на двоих также обойдется в среднем в 500 рублей.

Подарки от 1000 до 5000 рублей

1100 рублей. Самый популярный подарок к 8 Марта — букет цветов. Это может быть как самостоятельный подарок, так и приятное дополнение. В марте цветы покупают на 50% чаще по сравнению с другими месяцами года. Альтернатива, которая будет хранить память дольше, — цветы и растения в горшках. Средний чек — 1100 рублей. На такой бюджет можно рассчитывать при покупке игрушки.

1200 рублей. Покупка аксессуаров к автомобилю может стать приятным сюрпризом для автовладельцев. На такой же бюджет в магазинах для дома можно найти как полезные подарки, необходимые в быту, так и приятные вещи для интерьера.

1300 рублей. С покупкой косметики и парфюмерии надо быть очень аккуратным, ее стоит покупать, если вы хорошо знаете вкусы и предпочтения. Если не уверены и боитесь не угодить, лучше обойтись подарочным сертификатом. Средний чек в магазинах косметики составляет 1300 рублей.

1400 рублей. Хотите, чтобы ваша вторая половина стала еще красивее — подарите поход в салон красоты или барбершоп. За услуги мастерам самарцы в среднем платят 1400 рублей.

1800 рублей. Покупая в подарок одежду или аксессуары, как и в случае с косметикой, надо быть уверенным, что вещь понравится и подойдет. Альтернатива — подарочный сертификат. Средний чек с начала года в магазинах одежды — 1800 рублей.

2300 рублей. Поход в театр обойдется в среднем в 2300 рублей.

2400 рублей. Отличный подарок для людей, увлекающихся спортом или ведущих здоровый образ жизни, можно купить в магазине спорттоваров — средняя стоимость покупки здесь 2400 рублей.

4200 рублей. Современного человека трудно представить без телефона и различных гаджетов, к которым есть множество аксессуаров. Такой подарок наверняка станет полезным и приятным. Средний чек — 4200.

От 5000 рублей

6700 рублей. Одним из классических подарков являются украшения или часы. Средний чек в этой категории — 6700 рублей.

Подарок не обязательно должен быть материально осязаемым — подарите впечатления и эмоции в виде путешествия!