Банк МСП прокредитовал строительство оздоровительного центра в Новокуйбышевске

Банк МСП открыл кредит компании "Волжские Термы" на сумму 275 млн руб. по ставке 8,25% годовых на семь лет на строительство оздоровительного комплекса в Самарской области, сообщает РИА Новости.

Займ обеспечен гарантией Корпорации МСП, а также поручительством Гарантийного фонда Самарской области.

Напомним, проект с объемом инвестиций более 350 млн руб. предполагает строительство в моногороде Новокуйбышевске оздоровительного комплекса. Открытие комплекса намечено на конец 2020 г., в ходе реализации проекта будет создано около 70 рабочих мест.

Отмечается, что на территории семейного центра здоровья и отдыха "Волжские термы" будут расположены подогреваемые бассейны, в том числе на открытом воздухе, сауны и бани, помещения для оздоровительных процедур, SPA-комплекс, фудкорт, детская водная площадка. Площадь комплекса составит 13,2 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что Корпорация МСП может выделить Самарской области 1,1 млрд руб. на инвестпроекты в рамках Национальной гарантийной системы.