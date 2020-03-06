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Банк МСП прокредитовал строительство оздоровительного центра в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Банк МСП открыл кредит компании "Волжские Термы" на сумму 275 млн руб. по ставке 8,25% годовых на семь лет на строительство оздоровительного комплекса в Самарской области, сообщает РИА Новости.

Займ обеспечен гарантией Корпорации МСП, а также поручительством Гарантийного фонда Самарской области.

Напомним, проект с объемом инвестиций более 350 млн руб. предполагает строительство в моногороде Новокуйбышевске оздоровительного комплекса. Открытие комплекса намечено на конец 2020 г., в ходе реализации проекта будет создано около 70 рабочих мест.

Отмечается, что на территории семейного центра здоровья и отдыха "Волжские термы" будут расположены подогреваемые бассейны, в том числе на открытом воздухе, сауны и бани, помещения для оздоровительных процедур, SPA-комплекс, фудкорт, детская водная площадка. Площадь комплекса составит 13,2 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что Корпорация МСП может выделить Самарской области 1,1 млрд руб. на инвестпроекты в рамках Национальной гарантийной системы.

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