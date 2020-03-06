В Доме офицеров расширят пункт оцифровки фото участников Великой Отечественной войны

За месяц работы в пункте оцифровки писем и фотографий при библиотеке Дома офицеров Самарского гарнизона 1800 жителей губернии уже приняли участие в проекте "Дорога памяти" и оцифровали бесценные семейные архивы.

Более сотни человек ежедневно в дни работы пункта приходят со своими документальными архивами, чтобы внести фамилии родных героев в общедоступную единую базу данных об участниках Великой Отечественной войны.

В этой связи кураторы проекта выступили с инициативой расширить пункт оцифровки дополнительными рабочими местами, которую активно поддержали студенты Международного института рынка.

12 марта в 11:00 в самарском Доме офицеров состоится открытие дополнительных терминалов в пункте оцифровки. Оборудование и персонал терминала предоставит Международный институт рынка. Старшекурсники вуза на безвозмездной основе будут принимать документы от жителей региона в течение всего периода действия проекта.

"Расширение числа терминалов цифровизации фотографий и документов обусловлено большим количеством жителей региона, принимающих участие в проекте "Дорога памяти". О важности сохранения исторической памяти неоднократно говорили президент страны Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Чувствуешь особую гордость и радость, глядя на наших современников, которые восприняли эти слова как призыв к действию. После оцифровки все материалы жителей Самарской области будут переданы в мультимедийный музейный комплекс в главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации", - прокомментировал региональный координатор федерального проекта "Дорога памяти" в Самарской области Павел Покровский.

Кроме того, чтобы сделать ожидание граждан более приятным и полезным, на площадке оцифровки в библиотеке ОДО появится пункт бесплатных юридических услуг для участников федерального проекта "Дорога памяти".

Здесь можно будет проконсультироваться по оформлению документов, необходимых для любых юридических действий в отношении родственников, принимавших участие в ВОВ. Работу пункта бесплатной юридической помощи будут обеспечивать квалифицированные юристы Палаты адвокатов Самарской области.

Консультирование граждан в юридическом пункте будет проходить в режиме работы пункта оцифровки в ОДО в течение всего периода действия проекта "Дорога памяти".

Напомним, оцифровать фотографии и документы можно также в районных военкоматах по месту жительства или в военном комиссариате Самарской области.

Консультативная поддержка участников проекта "Дорога памяти" по вопросам направления сведений через военные комиссариаты или почтой оказывается по следующим телефонным номерам: 8(495)696-71-32, 8(495)696-71-36 в г. Москве; 8(846)333-65-85 - в военном комиссариате Самарской области (г. Самара, ул. Чапаевская, 121).