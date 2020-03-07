В Жигулевске задержан мужчина с наркотиками

В Жигулевске около одного из домов на переулке Механический задержан 39-летний мужчина, у которого при личном досмотре обнаружили и изъяли в правой руке фрагмент полиэтилена с фольгой.

В нем было обнаружено вещество растительного происхождения и зип-пакет с порошкообразным веществом. По данным сотрудников ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятыми являются наркотические средства синтетического происхождения, общей массой 0,450 гр. Полицейскими установлено, что подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.