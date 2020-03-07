В Самаре у задержанного мужчины изъята марихуана

На пр. Карла Маркса в Самаре сотрудники Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка: 23-летний мужчина в присутствии граждан выражался нецензурной бранью, при этом на их замечания не реагировал.

Стражи правопорядка задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции для привлечения его к административной ответственности.

Полицейские в присутствии понятых произвели личный досмотр самарца. У него изъяли несколько свертков, обмотанных черной изолентой с неизвестным веществом внутри. В дальнейшем эксперты дали заключение, что это марихуана общей массой более шести с половиной граммов.

По итогам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел было возбуждено уголовное дело.