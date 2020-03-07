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Футбол Спорт

Молодежка "Крыльев Советов" победила "Рубин"

КАЗАНЬ. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" победили "Рубин" в 21-м туре молодежного первенства России, пишет sportbox.ru.

Самарцы повели на 9 минуте после гола Бахадура Соколова. В начале второго тайма хозяева поля отыгрались усилиями Антона Шолоха, однако вскоре Никита Трубин вновь вывел "Крылья" вперед. Точку в матче с пенальти на 92-й минуте поставил Дмитрий Молчанов.

Самарский клуб обогнал в таблице "Локомотив" и ЦСКА, которые еще не провели свои игры 21-го тура, и вышел на второе место. "Рубин" остался на 14-й строчке.

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