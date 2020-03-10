Подполковника полиции Маслакову наказали условно

В Советском районном суде Самары огласили приговор по уголовному делу бывшей сотрудницы полиции Екатерины Маслаковой.

По версии следствия, в 2019 г. к ней обратился бывший коллега Игорь Александров, у дочери которого возникли проблемы с законом — ее могли привлечь к ответственности за фальсификацию доказательств по уголовному делу. Дочь работала дознавателем в Куйбышевском отделе полиции.

14 сентября 2019 г. Екатерину Маслакову задержали с поличным сотрудники областного УФСБ при получении 350 тыс. рублей. А уже в январе 2020 г. дело передали в суд.

Следствие не нашло доказательств того, что прокурор мог быть замешан в этом деле, поэтому он стал лишь свидетелем, а самой Маслаковой предъявили обвинение в покушении на мошенничество в крупном размере, так как реально на судьбу и карьеру дознавателя Александровой она повлиять не могла.

Недавно решением Советского райсуда Екатерину Маслакову признали виновной, но суд ограничился условным наказанием: ей дали два с половиной года условно с испытательным сроком три года. Также женщину лишили звания "подполковник полиции" и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

На данный момент нет сведений о том, что какая-либо из сторон этот приговор обжаловала.