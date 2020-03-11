16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Счетная палата: "70% тружеников тыла, получающих выплаты на новое жилье, в нем не нуждаются" Ветеранам Великой Отечественной войны предоставят бесплатный проезд В тольяттинской школе устроили праздник для ветеранов войны В Самарской области соцвыплаты не стали снижать вслед за прожиточным минимумом Детям войны хотят компенсировать стоимость проезда к местам захоронения родителей

Соцподдержка Общество

Счетная палата: "70% тружеников тыла, получающих выплаты на новое жилье, в нем не нуждаются"

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Счетная палата Самарской области проанализировала использование средств областного бюджета, выделенных в 2017–2019 гг. на предоставление субвенций местным бюджетам с целью обеспечения жильем тружеников тыла и выявила нарушения, сообщает пресс-служба контрольного органа.

Установлено, что за указанный срок бюджет области выделил на данные цели 431,6 млн рублей. Социальные выплаты на приобретение жилья получили 365 тружеников тыла. Количество нуждающихся в улучшении жилищных условий тружеников сократилось с 1219 человек в начале 2017 г. до 313 человек к концу 2019 года.

Однако, в ходе проверки было выявлено множество наружений. Например, постановка граждан на учет ранее истечения пятилетнего срока после ухудшения ими жилищных условий, что, в свою очередь, ухудшило положение других тружеников тыла, находящихся в списках; постановка на учет и неправомерное выделение социальной выплаты при намеренном ухудшении жилищных условий; неправомерное предоставление социальной выплаты при наличии в собственности жилого дома, не указанного гражданином в представленных документах или земельного участка, выделенного органами местного самоуправления для строительства жилого дома; незаконное признание нуждающимися в жилье состоящих в браке супругов, оба из которых являлись тружениками тыла, и неправомерное предоставление им двух социальных выплат как двум отдельным семьям; предоставление социальной выплаты на основании решения администрации, принятого ранее заключения межведомственной комиссии о признания жилого дома непригодным для проживания; неправомерное признание жилья тружеников тыла непригодным для проживания на основании решений межведомственных комиссий муниципальных образований, в которые не входили представители органов, уполномоченных на проведение экспертизы и оценки жилья.

Кроме того, установлены многочисленные факты, при которых труженики тыла после приобретения квартир за счет средств социальной выплаты не проживают в приобретенном жилье, а остаются в прежнем, в том числе и признанным непригодным для проживания, что может свидетельствовать об отсутствии реальной нуждаемости в жилых помещениях. Так, приобретенные за счет средств социальной выплаты квартиры в городах Самаре и Тольятти принадлежали 38 труженикам тыла от 18 дней до семи месяцев, из 84 тружеников тыла 59, или 70% граждан, на 1 января 2020 г. не имели в собственности данных квартир.

Несмотря на это, с 2020 по 2022 гг. областной бюджет выделит 606 млн руб. на обеспечение жильем граждан, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны. Однако Счетная палата рекомендует министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области усилить контроль за экономностью и результативностью использования бюджетных средств.

Результаты проведенной проверки будут направлены в прокуратуру Самарской области и города Самары, в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен главе региона и в Самарскую Губернскую Думу.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5