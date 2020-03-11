Счетная палата: "70% тружеников тыла, получающих выплаты на новое жилье, в нем не нуждаются"

Счетная палата Самарской области проанализировала использование средств областного бюджета, выделенных в 2017–2019 гг. на предоставление субвенций местным бюджетам с целью обеспечения жильем тружеников тыла и выявила нарушения, сообщает пресс-служба контрольного органа.

Установлено, что за указанный срок бюджет области выделил на данные цели 431,6 млн рублей. Социальные выплаты на приобретение жилья получили 365 тружеников тыла. Количество нуждающихся в улучшении жилищных условий тружеников сократилось с 1219 человек в начале 2017 г. до 313 человек к концу 2019 года.

Однако, в ходе проверки было выявлено множество наружений. Например, постановка граждан на учет ранее истечения пятилетнего срока после ухудшения ими жилищных условий, что, в свою очередь, ухудшило положение других тружеников тыла, находящихся в списках; постановка на учет и неправомерное выделение социальной выплаты при намеренном ухудшении жилищных условий; неправомерное предоставление социальной выплаты при наличии в собственности жилого дома, не указанного гражданином в представленных документах или земельного участка, выделенного органами местного самоуправления для строительства жилого дома; незаконное признание нуждающимися в жилье состоящих в браке супругов, оба из которых являлись тружениками тыла, и неправомерное предоставление им двух социальных выплат как двум отдельным семьям; предоставление социальной выплаты на основании решения администрации, принятого ранее заключения межведомственной комиссии о признания жилого дома непригодным для проживания; неправомерное признание жилья тружеников тыла непригодным для проживания на основании решений межведомственных комиссий муниципальных образований, в которые не входили представители органов, уполномоченных на проведение экспертизы и оценки жилья.

Кроме того, установлены многочисленные факты, при которых труженики тыла после приобретения квартир за счет средств социальной выплаты не проживают в приобретенном жилье, а остаются в прежнем, в том числе и признанным непригодным для проживания, что может свидетельствовать об отсутствии реальной нуждаемости в жилых помещениях. Так, приобретенные за счет средств социальной выплаты квартиры в городах Самаре и Тольятти принадлежали 38 труженикам тыла от 18 дней до семи месяцев, из 84 тружеников тыла 59, или 70% граждан, на 1 января 2020 г. не имели в собственности данных квартир.

Несмотря на это, с 2020 по 2022 гг. областной бюджет выделит 606 млн руб. на обеспечение жильем граждан, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны. Однако Счетная палата рекомендует министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области усилить контроль за экономностью и результативностью использования бюджетных средств.

Результаты проведенной проверки будут направлены в прокуратуру Самарской области и города Самары, в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен главе региона и в Самарскую Губернскую Думу.