Суд продлил срок ареста недвижимого имущества "Джей Ви Системз"

Арест недвижимого имущества ООО "Джей Ви Системз" продлен решением Октябрьского суда Самары, пишет "КоммерсантЪ". Как стало известно изданию, "дочерняя компания" ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ", совместного предприятия американского автомобильного концерна GM и АвтоВАЗа, не сможет распоряжаться незавершенными объектами строительства по 28 апреля 2020 г. (включительно).



Напомним, ООО "Джей Ви Системз" было последним активом General Motors в России. На фоне падения спроса в РФ в 2015 г. GM объявил об уходе из страны, законсервировав собственное производство в Санкт-Петербурге и остановив выпуск на других площадках, за исключением тольяттинской, выпускавшей с 2002 г. Chevrolet-Niva — конкурента Lada 4×4. На территории ОЭЗ "Тольятти" автомобильная компания планировала построить завод для производства автомобилей Chevrolet Niva второго поколения. Всего на новом предприятии, которое должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2015 г., собирались выпускать до 120 тыс. машин в год.

Возведением завода занималось АО "Промышленное строительство", которое связывали с тольяттинским бизнесменом Игорем Кадыровым. Однако до ввода объекта в эксплуатацию дело не дошло. Проект ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ" был окончательно свернут в феврале 2018 года. В декабре 2019 г. стало известно о планах АвтоВАЗа приобрести 50% американского концерна в СП и перевести автомобили Chevrolet Niva под бренд Lada. General Motors после продажи прав на внедорожники Niva АвтоВАЗу стремится распродать складские запасы, предлагая приобрести автомобили со скидкой.

Уголовное дело по факту преднамеренного банкротства АО "Промышленное строительство" перенаправили в Главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области. Прежде делом занимались тольяттинские следователи, однако его рассмотрение затянулось. Общий объем кредиторской задолженности АО "Промышленное строительство" — 1,8 млрд рублей. В ГУВД официально ход расследования не комментируют. Однако собеседник "Ъ" в ведомстве сообщил, что "ход расследования под особым контролем со стороны МВД, так как во многом из-за действий подрядчика был сорван крупный для страны инвестпроект — строительство второй очереди завода "GM-АвтоВАЗ".

АО "Промышленное строительство" было признано банкротом решением Арбитражного суда Самарской области от 10 июня 2016 года. В числе кредиторов организации были такие компании, как ВТБ, Сбербанк, Глобэксбанк. Кроме того, в числе пострадавших компаний оказались более 100 субподрядных организаций. Конкурсный управляющий Александр Братяшин выявил, что сделка ОАО "Автозаводстрой" (прежнее название АО "Промышленное строительство") с ООО "Джей Ви Системз" была заключена на "невыгодных условиях, что привело к банкротству предприятия и неспособности удовлетворять требования кредиторов". Контракт был заключен в 2013 году. Два года спустя, когда строительство производственной площадки было завершено более чем на 80%, подрядчик получил уведомление о расторжении договора. В ОАО "Автозаводстрой" заявляли, что заказчик не заплатил за выполненные работы около 2 млрд руб., в ООО "Джей Ви Системз" задолженность не признавали.

Юрист MDC–LAW Александр Курамышев полагает, что продление ареста на имущество ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ" — способ сохранить имущество, чтобы предотвратить манипуляции для отчуждения его третьим лицам. "Мера в виде наложения ареста на имущество довольно часто применяется судами как в рамках гражданского, так и в рамках уголовного производства. В данном конкретном случае я бы не стал говорить о необоснованном вмешательстве правоохранительных органов, скорее это вынужденная мера", — уверен юрист.