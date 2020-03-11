Приговор "банде Алексеева" все еще не направили в Москву на обжалование

Приговор, вынесенный участникам так называемой банды Алексеева, еще не направили в Москву на обжалование. Об этом сообщил адвокат одного из осужденных. Также это подтверждается отсутствием регистрации дела на сайте Верховного Суда.

Напомним, 30 мая 2019 г. военный судья Дмитрий Тимошечкин признал шестерых участников так называемой банды Алексеева виновными в похищениях, разбоях и грабежах. Им назначили от девяти до 12 лет лишения свободы.

Обвинение осталось недовольно решением суда и гособвинитель Святослав Михайловский подал апелляционное представление. Защита также обжаловала приговор. Но по прошествии девяти месяцев дело так и не отправлено в Верховный Суд.

По мнению адвоката Евгения Голомазова, причиной того, что "дело придержали" стало отсутствие полного протокола судебного следствия, длившегося около года. По его словам, на запрос о выдаче протокола ему в суде ответили, что из-за большого объема текста протокол будет выдаваться по мере изготовления. При этом, согласно уголовно-процессуальному закону, протокол судебного заседания должен быть изготовлен в течение трех дней.

На данный момент защитник располагает только частью этого документа, без которого невозможно судить об обоснованности вынесенного приговора. Он ссылается на Определение Верховного Суда № 46-УД17-3, в котором говорится, что "отсутствие в уголовном деле надлежаще оформленного протокола судебного заседания в силу п. 11 ч. 2 ст. 389(17) УПК РФ является существенным нарушением требования уголовно-процессуального закона, влекущим в любом случае отмену приговора", потому что несоблюдение судом обязательной к исполнению процедуры фиксации уголовного процесса, ставит под сомнение его законность.

"Мой подзащитный четвертый год находится под стражей по решению суда, не вступившего в законную силу, — заявил Евгений Голомазов. — В УФСИН сослались на строчку в приговоре "оставить прежнюю меру пресечения до вступления приговора в законную силу". А если суд первой инстанции будет изготовлять протокол несколько лет? Считаю затягивание с выдачей протокола грубейшим нарушением прав подсудимого, гарантированных конституцией".

После рассылки жалоб во все инстанции, адвокат был вынужден обратиться лично к председателю Верховного Суда. В жалобе, направленной на имя Вячеслава Лебедева, защитник просит истребовать дело из Приволжского окружного суда, отменить приговор, направить дело на новое разбирательство и изменить его клиенту меру пресечения на более мягкую.