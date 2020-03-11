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Общество

Охранную зону для исторического центра Самары разработают к концу года

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия на территории исторического поселения регионального значения Самары планируется разработать до 1 декабря 2020 года.

Работы эти будут вести управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, администрация города и другие заинтересованные органы исполнительной власти региона. Об этом сообщается в плане мероприятий на 2020 г. по исполнению посланий президента РФ и губернатора Самарской области, опубликованном на сайте регионального кабмина.

Напомним, в декабре 2019 г. правительство Самарской области приняло решение о присвоении центру Самары статуса исторического поселения. Этот статус, как пояснялось ранее, крайне важен для дальнейшего развития Самары и сохранения ее исторического облика. Работа по подготовке документации велась по поручению Дмитрия Азарова.

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В Самаре из проекта исторического поселения исключили сотни градоформирующих объектов. Об этом стало известно из письма регионального отделения "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну. Его парламентарий опубликовал в Twitter.

Как пояснял министр строительства Самарской области Евгений Чудаев, постановление устанавливает границы исторического поселения в черте улиц Засекина, набережной реки Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги.

Постановлением также утвержден и предмет охраны. В первую очередь это ценные градоформирующие объекты (ЦГФО), являющиеся объектами культурного наследия федерального (47 объектов) и регионального (446 объектов) значения и выявленные объекты культурного наследия (233 объекта).
Стоит отметить, что ряд объектов в данный перечень не включен. В частности, речь идет об объектах, которые не являются памятниками федерального и регионального значения.

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