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Преступления Происшествия

В Сызрани двух мужчин будут судить за незаконную рыбалку

СЫЗРАНЬ. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, занимавшихся незаконной рыбной ловлей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Браконьеров задержали в начале февраля текущего года на р. Уса в районе пос. Мироново Сызранского района. Незаконный вылов биологических ресурсов осуществлялся при помощи сети длиной 80 метров.

Выловив 52 леща, два судака, четыре густеры и несколько раков, предполагаемые злоумышленники причинили экологический вред водным ресурсам РФ на сумму боле 35 тыс. рублей.

"По данному факту отделом дознания МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет", - уточняют в областном полицейском Главке.

В настоящее время незаконное орудие промысла изъято. По имеющейся информации, мужчины безработные и ранее один из них привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

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