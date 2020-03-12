Школьникам Кошелев-проекта прививают любовь к спорту олимпийские чемпионы

В школе №7 в Крутых Ключах уделяется особое внимание спорту. Помимо обычных занятий физкультурой, школьники участвуют в открытых уроках и мастер-классах с выдающимися самарскими и всероссийскими спортсменами. Встречи организованы в рамках проекта "Моя спортивная Россия". Инициатор и идейный вдохновитель — педагог школы №7 Анна Князева.

В 2019 году учащиеся встретились с олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта по дзюдо Тагиром Хайбулаевым. Сначала ребята могли задать вопросы легенде самарской борьбы на пресс-конференции, затем Тагир провел мастер-класс по дзюдо для школьников. В ходе урока мальчишки с горящими глазами укладывали на ковер самого чемпиона! Он, конечно, поддавался, но показывал и учил. А еще напутствовал: "Ставьте самые смелые цели и идите к ним, несмотря ни на что!"

Во Всемирный день футбола к ребятам пришли игроки молодежного состава футбольной команды "Крылья Советов". Дети с большим вниманием слушали футболистов, для них такая встреча была настоящим праздником. Все мальчишки мечтали задать свой вопрос, в зале было несколько десятков поднятых рук. Ребят интересовало буквально все: от режима тренировок и питания до хобби и увлечений помимо футбола. После конференции футболистам провели экскурсию по новой школе. Игроки молодежной сборной "Крыльев Советов" пришли не с пустыми руками, они подарили школе мяч с личными автографами основного состава команды "Крылья Советов". Также в качестве гостей на встречу пригласили юных спортсменов из СШОР №11, с которыми состоялся товарищеский матч. Со счетом 3:2 победили хозяева поля.

В стенах школы прошла целая серия мастер-классов по различным единоборствам. Президент Самарской федерации спортивной борьбы Виктор Корюкин провел занятие по грэпплингу, приемы и техники из грэпплинга мальчишкам показал чемпион российских и европейских турниров Тимур Осипов и чемпион Самарской области и ПФО по грэпплингу Лом — Али Дабагаев.

Мастер спорта международного класса Рамис Терегулов, у которого множество российских и мировых наград, показал школьникам приемы из армейского рукопашного боя. Мастер спорта международного класса по кикбоксингу Шамиль Абасов тоже посетил школу №7, чтобы передать молодому поколению свои знания и дать отличную мотивацию заниматься спортом и боевыми искусствами. Курбан Гамидов, бронзовый призер среди ветеранов по вольной борьбе чемпионата России провел мастер-класс по вольной борьбе. С показательным выступлением в школу приехал Владимир Березовский — двукратный чемпион Европы по универсальному бою.

К школьникам приезжали спортсмены из Тольятти. Мастер-класс по боксу и кикбоксингу провели Радик Шарафутдинов, президент тольяттинского клуба кикбоксинга "Спорт — Победа" и тренер тольяттинского спортивного клуба "Спорт — Победа" Игорь Мазанов.

Всего в 2019 году в школе прошло 11 спортивных мероприятий. Такие открытые уроки в стенах школы стали доброй традицией. Они привлекают детей к занятиям спортом. Каждый спортсмен — это отличный пример для подражания. После мастер-классов у школьников есть возможность лично задать вопрос, получить автограф и сделать фото на память.

В планах школы мастер-класс по художественной гимнастике, тхэквондо, капоэйре и другим видам спорта и боевых искусств.