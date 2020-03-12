Дублер ул. Ново-Садовой в Самаре отмыли с шампунем

В четверг, 12 марта, проезжую часть дублера ул. Ново-Садовой начали отмывать с шампунем, сообщает АСАДО в Twitter.
Двумя днями ранее по этому же участку прошла машина с щеткой, предварительно убрав грязь с асфальта.
В четверг, 12 марта, проезжую часть дублера ул. Ново-Садовой начали отмывать с шампунем, сообщает АСАДО в Twitter.
Двумя днями ранее по этому же участку прошла машина с щеткой, предварительно убрав грязь с асфальта.
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