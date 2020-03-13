Главному госинспектору областного МЧС Анне Третьяковой назначили судебный штраф

Ленинский райсуд Самары прекратил уголовное дело главного госинспектора ГУ МЧС России по Самарской области Анны Третьяковой и назначил ей судебный штраф 65 тыс. рублей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Как уточнили в транспортной полиции, Анна Третьякова, занимавшая должность начальника отдела безопасности людей на водных объектах областного ГУ МЧС, была задержана в 2019 г. с поличным при получении незаконного вознаграждения.

По данным правоохранителей, сначала задержали 36-летнего спасателя, которому как посреднику передали деньги за получение прав на управление маломерными судам. Позже выяснилось, что часть полученных денег он передал Третьяковой. За это три человека должны были получить положительные результаты аттестации судоводителей и беспрепятственно сдать экзамен.

По данному факту передачи взятки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Всего сотрудники Средневолжского ЛУ МВД на транспорте выявили девять эпизодов получения мелких взяток Третьяковой и четыре эпизода — служебного подлога.

На время следствия по решению суда Третьякову отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Анна Третьякова полностью признала вину и просила назначить ей судебный штраф. Суд согласился.