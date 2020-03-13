16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главному госинспектору областного МЧС Анне Третьяковой назначили судебный штраф Гражданин Кыргызстана отправится в колонию за пропаганду терроризма и вербовку самарчанки Капитана полиции не стали судить за смерть жены в Шентале Ущерб по делу экс-владельца СК "Компаньон" вырос до 1 млрд рублей Приговор "банде Алексеева" все еще не направили в Москву на обжалование

Суды Происшествия

Главному госинспектору областного МЧС Анне Третьяковой назначили судебный штраф

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ленинский райсуд Самары прекратил уголовное дело главного госинспектора ГУ МЧС России по Самарской области Анны Третьяковой и назначил ей судебный штраф 65 тыс. рублей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото: wikipedia.org

Как уточнили в транспортной полиции, Анна Третьякова, занимавшая должность начальника отдела безопасности людей на водных объектах областного ГУ МЧС, была задержана в 2019 г. с поличным при получении незаконного вознаграждения.

По данным правоохранителей, сначала задержали 36-летнего спасателя, которому как посреднику передали деньги за получение прав на управление маломерными судам. Позже выяснилось, что часть полученных денег он передал Третьяковой. За это три человека должны были получить положительные результаты аттестации судоводителей и беспрепятственно сдать экзамен.

По данному факту передачи взятки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Всего сотрудники Средневолжского ЛУ МВД на транспорте выявили девять эпизодов получения мелких взяток Третьяковой и четыре эпизода — служебного подлога.

На время следствия по решению суда Третьякову отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Анна Третьякова полностью признала вину и просила назначить ей судебный штраф. Суд согласился.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5