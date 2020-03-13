Более 450 тыс. человек в регионе занимаются предпринимательством

В пятницу, 13 марта, в Самаре под председательством первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова состоялось заседание проектного комитета по реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В заседании приняли участие представители министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также представители общественных объединений предпринимателей: СРО "Опора России", СРО "Деловая Россия", Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области".

Участниками заседания подведены итоги реализации национального проекта в 2019 году и поставлены задачи на текущий год.

"Основной задачей Самарской области в рамках реализации нацпроекта является увеличение числа граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, к 2024 году до 535 тыс. человек. В 2019 году в регионе предпринимательством занимались уже 451 тыс. человек", — отметил Виктор Кудряшов.

В рамках реализации нацпроекта в Самарской области проводится информационная, консалтинговая, организационная, финансовая поддержка малого и среднего бизнеса. В 2019 году открыто четыре центра "Мой бизнес" в Самаре, Тольятти, Отрадном и Сызрани, где организовано оформление получения услуг по государственной поддержке предпринимателей в формате единого окна.

Создан Единый региональный портал поддержки и развития предпринимательства mybiz63.ru, который является "единой точкой доступа" предпринимателей и тех, кто желает открыть свое дело, к информации о предоставлении мер поддержки. Он активно работает во всех популярных социальных сетях: Вконтакте, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук. Единые хештеги в социальных сетях: #МойБизнес63, #БизнесЭтоПросто.

Особое внимание уделялось компаниям, ориентированным на экспорт. В 2019 году 300 компаний получили услуги регионального центра поддержки экспорта: 93 компании приняли участие в международных бизнес-миссиях и выставках, 35 — нашли зарубежных партнеров, 12 — начали размещать свою продукцию на международных электронных площадках. Впервые был запущен экспортный акселератор, в котором прошли обучение 18 предприятий малого бизнеса. По итогам оказания комплекса консультационных и организационных услуг 93 организации заключили экспортные контракты на общую сумму более $40 млн.

Процентная ставка по финансовым продуктам Гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства Самарской области в настоящее время не превышает 8,5%. Для отдельных категорий предпринимателей: экспортеров, женского бизнеса, для тех, кто открыл собственное дело в возрасте старше 45 лет, для приоритетных направлений она существенно ниже этого значения.

Особые беспрецедентно низкие ставки — от 3,12% предлагаются резидентам моногородов. Объем кредитов, полученных предприятиями малого среднего бизнеса при поддержке ГФСО, в минувшем году вырос в полтора раза по сравнению с результатами 2018 года.

Основной задачей по реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2020 год определено достижение целевого показателя "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства" в 468 тысяч человек.

В текущем году запланировано открытие еще одного регионального центра "Мой бизнес", а также четырех центров "Мой бизнес" в городах Самарской области (г.о. Новокуйбышевск, Чапаевск, Октябрьск и Похвистнево).

В Самарской области с 1 января текущего года действует специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Задача на 2020 год — достичь показателя в 28,5 тыс. самозанятых.

"Для обеспечения условий достижений показателей нацпроекта в текущем году будут внедрены новые финансовые продукты, предполагающие выдачу льготных микрозаймов для социальных предприятий, самозанятых, а также предоставление гарантийной поддержки по обязательствам предприятий малого бизнеса при привлечении средств на фондовом рынке", — подчеркнул председатель областного правительства.

Будет продолжена работа по развитию экспортного потенциала предприятий малого бизнеса. В текущем году планируется расширить географию работы экспортного центра и уделить особое внимание наращиванию объемов поставок продукции производителей Самарской области посредством использования электронных площадок.

Одновременно с этим будет осуществляться работа по информационному сопровождению и популяризации предпринимательской деятельности.