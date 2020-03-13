16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 450 тыс. человек в регионе занимаются предпринимательством В облправительстве ускорят решение проблем дольщиков В регион с деловым визитом прибыл посол Танзании Симон Марко Мумви В правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание Региональный департамент информтехнологий возглавил Константин Пресняков

Облправительство Власть и политика

Более 450 тыс. человек в регионе занимаются предпринимательством

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 13 марта, в Самаре под председательством первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова состоялось заседание проектного комитета по реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В заседании приняли участие представители министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также представители общественных объединений предпринимателей: СРО "Опора России", СРО "Деловая Россия", Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области".

Участниками заседания подведены итоги реализации национального проекта в 2019 году и поставлены задачи на текущий год.

"Основной задачей Самарской области в рамках реализации нацпроекта является увеличение числа граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, к 2024 году до 535 тыс. человек. В 2019 году в регионе предпринимательством занимались уже 451 тыс. человек", — отметил Виктор Кудряшов.

В рамках реализации нацпроекта в Самарской области проводится информационная, консалтинговая, организационная, финансовая поддержка малого и среднего бизнеса.  В 2019 году открыто четыре центра "Мой бизнес" в Самаре, Тольятти, Отрадном  и Сызрани, где организовано оформление получения услуг по государственной поддержке предпринимателей в формате единого окна.

Создан Единый региональный портал поддержки и развития предпринимательства mybiz63.ru, который является "единой точкой доступа" предпринимателей и тех, кто желает открыть свое дело, к информации о предоставлении мер поддержки. Он активно работает во всех популярных социальных сетях: Вконтакте, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук. Единые хештеги в социальных сетях: #МойБизнес63, #БизнесЭтоПросто.

Особое внимание уделялось компаниям, ориентированным на экспорт. В 2019 году 300 компаний получили услуги регионального центра поддержки экспорта: 93 компании приняли участие в международных бизнес-миссиях и выставках, 35 — нашли зарубежных партнеров, 12 — начали размещать свою продукцию  на международных электронных площадках. Впервые был запущен экспортный акселератор, в котором прошли обучение 18 предприятий малого бизнеса. По итогам оказания комплекса консультационных и организационных услуг 93 организации заключили экспортные контракты на общую сумму более $40 млн.

Процентная ставка по финансовым продуктам Гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства Самарской области в настоящее время не превышает 8,5%. Для отдельных категорий предпринимателей: экспортеров,  женского бизнеса, для тех, кто открыл собственное дело в возрасте старше 45 лет, для приоритетных направлений она существенно ниже этого значения.

Особые беспрецедентно низкие ставки — от 3,12% предлагаются резидентам моногородов. Объем кредитов, полученных предприятиями малого среднего бизнеса при поддержке ГФСО, в минувшем  году вырос в полтора раза по сравнению  с результатами 2018 года.

Основной задачей по реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2020 год определено достижение целевого показателя "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства" в 468 тысяч человек.

В текущем году запланировано открытие еще одного регионального центра "Мой бизнес", а также четырех центров "Мой бизнес" в городах Самарской области  (г.о. Новокуйбышевск, Чапаевск, Октябрьск и Похвистнево).

В Самарской области с 1 января текущего года действует специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Задача на 2020 год — достичь показателя в 28,5 тыс. самозанятых.

"Для обеспечения условий достижений показателей нацпроекта в текущем году будут внедрены новые финансовые продукты, предполагающие выдачу льготных микрозаймов для социальных предприятий, самозанятых, а также предоставление гарантийной поддержки по обязательствам предприятий малого бизнеса при привлечении средств на фондовом рынке", — подчеркнул председатель областного правительства.

Будет продолжена работа по развитию экспортного потенциала предприятий малого бизнеса. В текущем году планируется расширить географию работы экспортного центра и уделить особое внимание наращиванию объемов поставок продукции производителей Самарской области посредством использования электронных площадок.

Одновременно с этим будет осуществляться работа по информационному сопровождению и популяризации предпринимательской деятельности.

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5