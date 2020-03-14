Самарские общественники и ученые поддержали предложение Валентины Терешковой

Самарские общественники поддержали поправку Валентины Терешковой в Конституцию о возможности выдвижения действующего главы государства в президенты и на следующих выборах.

Напомним, в социальных сетях и на сайтах в адрес депутата Госдумы и Героя Советского Союза Валентины Терешковой было высказано много критики по поводу этого предложения.

Ситуацию прокомментировал Герой Соцтруда и член-корреспондент РАН Геннадий Аншаков.

"Я слышал выступление Валентины Терешковой по телевизору. Считаю, что она выступила с очень разумным предложением. Она ничего не сказала про обнуление президентских сроков и продление полномочий действующего президента. Терешкова говорила о другом — о том, что надо дать право Владимиру Путину баллотироваться в президенты в 2024 году. Это не значит, что он пойдет в президенты — Владимир Владимирович может и не воспользоваться этим правом. Но если сейчас это решение не принять, это будет ошибкой, учитывая сложную международную обстановку. В 2024-м мы можем сами прийти к нему, чтобы просить воспользоваться этим правом. Но тогда будет поздно менять Конституцию. Рузвельт, когда был президентом США, менял основной закон страны четыре раза! И никого это не волновало. Потому что время было такое, оно требовало несменяемости президента, — заявил Геннадий Аншаков.

Поддержку высказал и научный руководитель Самарского университета, член-корреспондент РАН Евгений Шахматов.

"С Валентиной Терешковой я знаком лично. — рассказал Евгений Шахматов. — Она была у нас в университете несколько лет назад, тогда ей вручили диплом почетного доктора вуза. Терешкова очень по-доброму относится к Самаре, к университету и молодежи. Поэтому и инициатива Валентины Владимировны продиктована тем, что она хочет видеть Россию стабильной, мощной, процветающей страной", — считает Шахматов.

Он уверен, что Терешкова — это "не тот человек, который будет выражать чью-то волю. Она сама так думает и убеждена, что так будет правильно. А принимать такое решение или нет — зависит не от нее, а от воли народа. Осуждать ее за это предложение? На личности обычно переходят тогда, когда нет других аргументов. Можно соглашаться или не соглашаться с Терешковой, но я считаю, что каждый человек в нашей стране имеет право высказать свою точку зрения".

Свое мнение высказал и председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности Павел Покровский в своем аккаунте в Фейсбуке.

"В последние дни в сетях очень много негатива в адрес Валентины Владимировны Терешковой. Честно — возмущают такие выпады в адрес этой героической женщины, переход на личности, какое-то совершенно непорядочное копание в подробностях ее биографии. Валентина Владимировна — первая в мире женщина-космонавт, Герой советского Союза, генерал-майор авиации. На нее равнялись мои одноклассницы, помню, все пытались в Школу космонавтов попасть, кстати, и я тоже, но не взяли. И она до сих пор — Герой, представитель того поколения, которым гордится наша нация, которая добилась признания во всем мире своим личным трудом и мужеством. Убежден, что озвучивая свое мнение, никто из нас не должен получать хамства в свой адрес. Тем более Женщина! Говорю, что думаю", — отреагировал Павел Покровский.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 22 апреля.