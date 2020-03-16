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Футбол Спорт

Молодежка "Крыльев Советов" не смогла доиграть матч с "Тамбовом" из-за удалений

ТАМБОВ. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 марта, молодежный состав "Крыльев Советов" не смог завершить матч 22 тура из-за четырех удалений, сообщает пресс-служба клуба.

На 61 минуте красную карточку за грубую игру получил Босов. Спустя некоторое время были удалены за агрессивное поведение Александр Евинов и Александр Нестеров. Дмитрий Молчанов был удален за грубую игру.

Также красную карточку за агрессивное поведение и нецензурную брань в адрес арбитра получил тренер команды.

После удалений главный судья посчитал, что игра не может быть продолжена в составе 7 человек одной из команд. Матч завершился техническим поражением самарской команды.

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