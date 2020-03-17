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В Тольятти разыскали пропавшую 17-летнюю девушку

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти нашли пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 3 марта после ссоры с матерью девушка ушла из швейной мастерской на ул. Комсомольской и пропала.

Как выяснилось, тольяттинка решила пожить у подруги, с которой познакомилась в оздоровительном лагере. Сейчас, по заявлению матери, несовершеннолетняя снята с розыска.

По данным полиции, в отношении девушки не совершалось противоправных действий, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

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