В Тольятти разыскали пропавшую 17-летнюю девушку

В Тольятти нашли пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 3 марта после ссоры с матерью девушка ушла из швейной мастерской на ул. Комсомольской и пропала.

Как выяснилось, тольяттинка решила пожить у подруги, с которой познакомилась в оздоровительном лагере. Сейчас, по заявлению матери, несовершеннолетняя снята с розыска.

По данным полиции, в отношении девушки не совершалось противоправных действий, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.