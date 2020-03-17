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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура нашла в Исаклах опасные пешеходные переходы

ИСАКЛЫ. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Исаклинского района требует от администрации сельского поселения Исаклы устранить нарушения в обустройстве пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее обнаружилось, что на восьми нерегулируемых пешеходных на территории сельского поселения Исаклы отсутствует горизонтальная дорожная разметка.

Кроме того, четыре пешеходных перехода не оборудованы надлежащим освещением, что в совокупности с отсутствием разметки создает угрозу безопасному передвижению по ним в ночью.

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