Прокуратура нашла в Исаклах опасные пешеходные переходы

Прокуратура Исаклинского района требует от администрации сельского поселения Исаклы устранить нарушения в обустройстве пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее обнаружилось, что на восьми нерегулируемых пешеходных на территории сельского поселения Исаклы отсутствует горизонтальная дорожная разметка.

Кроме того, четыре пешеходных перехода не оборудованы надлежащим освещением, что в совокупности с отсутствием разметки создает угрозу безопасному передвижению по ним в ночью.