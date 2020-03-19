Тольяттинец прописал в своей квартире 28 мигрантов

В Тольятти полицейские обнаружили квартиру, в которой было зарегистрировано более двух десятков иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, в феврале 2020 г. 37-летний тольяттинец фиктивно поставил на миграционный учет у себя в квартире на ул. Железнодорожной 28 иностранцев. Предоставлять им жилье мужчина не собирался.

Тольяттинец признал вину и пояснил, что якобы хотел помочь знакомым. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении в РФ").